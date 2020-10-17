勞動部辦走秀 服裝職人大秀時尚台灣味
為打造台灣原創設計師展示與交流的整合平台，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，今在台北松山文創園區舉辦「2020 Look台味-台灣職人日」，首創以「台灣味」結合街頭與時尚服裝設計風格，展開動態服裝秀、台味職人展等活動，藉此提升台灣原創設計師能見度，創造跨域商機。
桃竹苗分署指出，衣啟飛翔創客基地是全國唯一以服裝訂製為特色的創客基地，以凝聚自造者社群與小量生產製造商的合作為營運宗旨，提供青年新型態就業發展方向。
勞動部常務次長林三貴今也到現場力挺台灣設計。他表示，青年創意無限，但創意需要實踐才能進到市場、接軌世界，勞動部以「更好的勞動力」作為施政願景，推行人才政策，從職業訓練、技能競賽、創業鳳凰、多元培力到創客基地，針對不同階段的人才提供培訓、養成、媒合的服務。
今天的「台味服裝動態秀」，由入圍「2020 Look台味服裝暨配件設計大賞」的8位品牌設計師及新秀，以28套服裝作品秀出台灣味。
勞動力發展署表示，首獎作品「家將臉譜」運用八家將臉譜意象，以多種色彩及布料剪接成街頭風休閒服飾。設計師董秉羲說，他心中最佳台味是與親朋好友們一同參加廟會文化，透過傳統藝術活動，接觸到面譜師、陣頭等，希望能藉由服裝創作，展現出屬於台灣的藝術之美，讓大家接觸不一樣的服裝設計風格。
此外，現場還有「台味職人展」，有以台灣經典小吃概念設計的文青風帽子及包包等配件，還有新埔的柿染、賽德克族的織布、台灣傳統刺繡、手工西服等，來自不同領域的職人，各自大展身手秀出各式各樣的台灣味。
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