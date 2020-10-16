吃了誠實豆沙包？職場新人得罪主管求洗白 網：只剩這條活路

面對職場，「人和」相當重要，除了會做事更要懂做人。面對不同公司文化，不管內心真實想法如何，剛入職場的新人總得貌似誠懇隨和上進，才能讓主管和同事留下好印象。有位網友在PTT薪水版發文，說才進公司一個多月，就因為說話太誠實和主管交惡，他慌忙求救，希望網友指引他生存之路。

原PO說，公司員工多獨立作業，只有開會時才需要統合意見。開小meeting的時候，主管建議他「多和同事們交流」，原PO很誠實地說希望給他一點時間適應，還說「現階段還是希望保持距離，不過會努力去做到」。原PO甚至坦承有點怕主管，主管當下沒說什麼，但從此態度變得很冷淡。原PO後來意識到說錯話，主管後來不再跟他談話，而派副主管跟他談話。副主管跟他聊了許多工作的問題，說會讓他換座位，以後請別人教他，讓原PO更加忐忑。

面對網友質疑「為什麼要這麼誠實」，原PO補充，當天之所以講話這麼誠實，是因為主管們曾告知有任何問題一定要提出，才能夠解決，原PO無奈，「我以為這樣是可以的」，沒想到就黑掉了。

PO文一出，網友一片嘆息，「不用期望在主管心裡洗白，因為印象已經根深蒂固了」、「下次轉職再加油吧！演技很重要」、「黑是黑了啦，不過職場就這樣，換個人教你搞不好你反而學的比較快」、「主管交代你的場面話，保持微笑點頭說好即可，別在那邊自以為聰明講一堆有的沒的」、「主管叫你跟大家親近一點，不是關心你個人社交需求，而是希望你在上班的時候把人際當成工作經營」、「努力工作，提升能力，等待哪天你人設變成『社交笨拙但很會做事』，才會有活下去的機會了」。