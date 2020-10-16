「我把媽惹哭了」24歲女兒面試不給媽媽跟 網：這樣做正解

世上只有媽媽好，媽媽總怕孩子受委屈，在媽媽眼中，孩子不管幾歲，永遠都是小孩子。有位女網友在Dcard發文，「我把我媽惹哭了…」，原因是她去面試，媽媽不放心一直要跟，母女引爆衝突，最後媽媽傷心地說，「等妳有小孩你就知道。」原PO只好又安慰媽媽，求教網友該如何處理這棘手情況。

原PO說自己研究所畢業，正在找工作。第一次面試的時候，媽媽說想去看看，原PO怕她擔心沒拒絕，接著每次面試媽媽都要去，說怕女兒危險。媽媽跟到第6次，原PO終於大爆炸：「我已經24歲了，妳為什麼還要一直黏著我？搞的我好像媽寶一樣...」原PO說上次面試完媽媽站在門口等她，覺得「好像在接小孩下課」。

原PO也補充解釋，媽媽是家庭主婦，面試都是由女兒規劃路線，再帶著媽媽一起搭車，面試時候也沒有讓媽媽進公司，會讓媽媽待在便利商店或其他地方等待，只是覺得媽媽每次都要跟，讓她覺得很累很困擾。

PO文一出，網友一面倒覺媽媽太超過，「帶父母來面試的話，我絕對不會錄用，因為後續可能造成很多麻煩」、「我媽在我剛畢業投履歷，會一直幫我看我投了什麼公司，怕我被騙」、「曾聽過我老闆說多益990來面試，說媽媽載他來的，老闆就刷掉他了」、「之前面試，我媽中途竟然直接打去問公司『爲什麼面試要花快一個下午的時間』，害我超丟臉的」、「這是情緒勒索，而且你也不算兇，只是劃清界線而已」。

也有人替媽媽緩頰，「你說的話沒有錯，但對媽媽來說是很大的打擊」、「小孩長大了父母就可能會有空巢期的出現，尤其家庭主婦這種把重心都放在小孩身上的會更為嚴重」、「拍面試公司的外觀，面試完再跟她分享」、「不要告訴她有面試，她就跟不了了」。也有人提出替代方案，要讓媽媽忙一點，「鼓勵媽媽去做自己有興趣的事，或是上課之類的，轉移一些你媽在你身上的注意力」、「養寵物超有用，我媽養了狗狗之後就不太管我了」。