一件襯衫／不想成為上班族的25歲新鮮人 犧牲生活也要完成的事

「一件襯衫」與「經濟部工業局」共同創作一則普及智慧城鄉生活應用的議題影片，由「一件襯衫」資深企劃的故事觀點出發，探討剛出社會的新鮮人，離開故鄉到大城市工作，如何透過科技，在理想與現實中達到工作與生活的平衡。

成為上班族，從來不是人生選項

大學畢業、進入社會，追求成為一個穩定的上班族，是大部分的社會新鮮人的寫照，不是大家不敢放手一搏做夢，而是面對社會現實，所以妥協選擇一份安穩的生活，或許比較輕易。

「宋家耘」藝術大學畢業，出了社會以後希望能以戲劇、音樂創作維生，但是發現現實跟理想間有著很大的差距，出了社會讓她明白，長大就是一段不停在嚮往與妥協中擺盪的旅程，所以她進入了「一件襯衫」這間新媒體公司工作。

25歲的我，犧牲生活也不能妥協的事？

成為一位上班族對宋家耘來說，也算是某種對於理想的讓步，但是心裡還是有種不甘心，不想因此放棄原本熱衷的事情，所以她利用下班時、週末間，排戲、練團、寫歌，總覺得不把自己榨剩最後一絲力氣，就會對不起自己的理想和目標。

這段時間，她拍攝了幾則突破百萬流量的人物故事影片，並且組了一個樂團，也正在籌備新歌的錄製。雖然生活豐富，也踏實，但卻因此犧牲了最應該珍惜的事物，錯過了和最愛的家人相處的時光。

成為一位上班族對宋家耘來說，也算是某種對於理想的讓步。 圖／《一件襯衫》授權提供

實踐理想不可能沒有犧牲，但我們卻常常犧牲最應該珍惜的事物

兩年前，宋家耘的阿嬤罹患阿茲罕默症，記憶力退化嚴重，過去她總是趁上學空擋搭車回南部陪阿嬤，但是因為工作在身，所以錯過了許多跟阿嬤相處的時光。

最愛的親人，總是在你工作打拼的時候，悄然老去，這是所有都市青年的課題，那些夜歸以後，放在桌上涼了的飯菜；工作之中漏接的幾通未接來電；閒談之間提起家人的名字，熟悉卻遙遠的記憶浮上心頭，才發現自己多久沒有好好跟家人講一通電話、吃一頓晚飯。

工作就是一場等價交換，不可能沒有犧牲。 圖／《一件襯衫》授權提供

難道生活就沒有一種，不用選擇，可以兼得的解答嗎？

現在的科技發達，智慧科技應用生活的案例多元，像是透過智慧APP找尋停車位，節省時間；透過線上視訊會議系統跟遠端的公司同事開會，能擁有自己的生活的同時，兼顧工作；甚至把智慧科技發展到偏鄉的老人安養中心，透過智慧定位、偵察系統就能有效定位長輩位置、和監測身體狀況。

這樣的智慧科技的生活影用，給了年輕人兼顧工作、生活和家人的解答，智慧科技跨越距離的籓籬，超越時空的限制，那些多省出的時間、空間，讓你有多一點時間可以把握，用在你不該錯過的事物上。

年輕人的籌碼就是，失敗也沒有什麼好失去的

工作就是一場等價交換，不可能沒有犧牲，生活依然有許多難題要面對，每天拖著疲憊的身體回家，但是年輕人就是該放手一搏，反正年輕的籌碼就是失敗也沒有什麼好失去的，智慧科技，可以讓我們的犧牲多一點價值，減少生活的擔憂，只要夠堅定方向，一定有方法在追求理想時，守護好家人、照顧好自己，嘗試更多可能。

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁