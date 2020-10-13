聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

聯合新聞網 / 綜合報導
一名31歲外商上班族，生活中能夠有的7大奢侈，並言雖然月賺25萬，但與月薪3、 4萬的人煩惱沒不一樣，引來網友討論。圖片來源：ingimage
一名31歲外商上班族，生活中能夠有的7大奢侈，並言雖然月賺25萬，但與月薪3、 4萬的人煩惱沒不一樣，引來網友討論。圖片來源：ingimage

影音媒體《一件襯衫》創辦人黃山料近日分享一篇「月薪25萬元台幣的鄰居」PO文，稱一名31歲外商上班族，生活中能夠有的7大奢侈，並說覺得他雖然一個月賺25萬，但仍與月薪3、 4萬的人煩惱沒什麼不一樣，引來眾多網友討論。

黃山料說，有一位「月薪25萬台幣」的31歲鄰居，就職於外商公司，並擔任管理職。但在聊天後才發現，在台北月收入25萬元和月薪3萬元之間的人，除了社會階層不同外，煩惱卻是相同的。大家都「一樣存錢並嫌錢不夠用，一樣厭煩那份當初嚮往的工作，一樣有老闆的壓力，一樣有受制於人的時候，一樣經常感到不自由，一樣曾想丟下一切凡塵俗事獨自躲起來。」並同樣得面對工作的乏味、對職場的種種不耐煩。

鄰居並分享他生活中實際的幾個小確幸，將高薪的生活表露無遺。最引以為傲的奢侈有以下七點：

1. 喝星巴克 150 元不眨眼，對「買一送一」沒感覺。

2. 出門只搭計程車，忘記捷運怎麼搭。

3. 吃Uber Eats一個人一次就點500元。

4. 懶得做家事就請打掃阿姨。

5. 吃吃到飽餐廳時，再也不用刻意前一餐不吃。

6. 麥當勞薯條加大，只吃一半就丟掉。

7. 搭計程車找零錢時，10元硬幣掉到地上不用撿。

細數生活中因為有錢而過得很爽後，黃山料抒發自己對這樣生活的想法，認為有錢的生活「再也不必為了台北的高花費感到壓力，不再為了生存而戰戰兢兢，不怕繳不出下個月房租，想吃就吃不用省，想浪費就浪費。」但這些因高薪而擁有的奢侈與浪費，只能稱得上「舒服」，卻無法讓人感受精神靈魂層次的「快樂」。

黃山料說，一般人在進入職場3、5 年後，通常會有一種「被困住的感覺」，好像變的只是在追求，而非享受，再也無法喜歡自己曾經熱愛的事，最初的熱情也會被熄滅。「你沒料到的是，在台北生活，25萬月薪和3萬元月薪，除了世俗定義的階級差別之外，『對於快樂與否的感受度』差別其實不大。」

黃山料稱常問自己，上一次「真正感到快樂」是什麼時候？結果問題的答案，從來不是賺到錢的時候，「錢能換來的快樂都短暫，錢是滿足生活的必需品，它很重要，卻不是讓你快樂的真正原因。」並說快樂經常與家人、朋友、喜歡的人相處的點滴有關，也包括熬夜完成書稿時的成就感，他坦言，這些都不是錢帶給他的，也與奢侈完全無關；但人卻在生命中，花了大量時間在工作和賺錢。

該文引來不少有薪階級的質疑，認為稱月薪25萬跟月領3、4萬的人，怎麼會沒差別？窮人生病一下就耗掉積蓄了，「等你家人一個月要4萬元以上的醫藥費，就知道有沒有差別了。」還有人說，即便三餐都有吃飽，機車也不能隨便壞掉，否則當月就要吃土了，有人還酸黃：「既然差別不大，可以用我3萬塊的月薪換你的25萬月薪的工作嗎？」

還有人對高薪者的生活奢侈感到興趣，有人說吃薯條加大，還可以一次吃5盒，也有人說，雖然月薪30萬，但出門還是搭大眾交通工具，不敢買星巴克；面對有人雖然過著物質的生活卻不快樂，也有網友留言回覆：「已過著25萬元的品質，卻沒有因此犧牲生活。每天都覺得很快樂。」

針對月薪25萬的31歲外商鄰居，還有人戳破其中迷思，表示其實外商月薪雖然高，但平均職業壽命很短，中年後求職更困難，加上北市的房價隨便就是兩千萬起跳，其實也無法一直過著豪奢的生活；也有人認為，若是月薪25萬，要請老婆在家顧小孩，其實也是很辛苦，並沒想像中那樣優渥。

上班族 高薪

延伸閱讀

菜販請不到人！薪水待遇曝光 網驚：屌打上班族

辭去百萬年薪穩定工作！凌成傑手作鋼鐵人盔甲圓英雄夢

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

好怕房價愈漲愈快... 房市湧現年收60萬內「踮腳尖買房族」

相關新聞

鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

一位「月薪25萬台幣」的31歲鄰居，就職於外商公司，並擔任管理職。但在聊天後才發現，在台北月收入25萬元和月薪3萬元之間的人，除了社會階層不同外，煩惱卻是相同的。

基隆今年第1場大型徵才活動16日登場 共1250個工作機會

基隆地區今年第1場大型現場徵才活動，16日在信二路市立體育館登場。基隆就業中心表示，會場邀請北北基地區共45家廠商參加，...

產官合辦太陽光電乙級證照班 考取率7成月薪上看五萬

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會合作，今年首度開辦太陽光電乙級技術士檢定班，提供現有從...

顧兒累、公婆煩…她吐苦水 單身同事反酸：結婚沒一個好下場

一名為家庭瑣事煩心的職業婦女，在上班時間向單身同事抱怨，沒想到同事不但沒安慰她，反而嘲諷「結婚的沒一個有好下場」，讓她更難紓解壓力。

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

辦公室內可能會常看到不少身邊的同事，相當熱愛參加國內外馬拉松活動，下班或休假日都會認真練跑，到底馬拉松活動為什麼讓許多上班族男女瘋迷，樂此不疲地參加呢？

內向人也能打造好人脈！矽谷人不聚會、少出門 也能與人高效連結的「關鍵人脈術」

在網際網路，只要有一台電腦，就能讓一個人在網路上活動。換句話說，地球上只要有兩台電腦在網路上產生連結，就可以立即讓兩人自由地在網路上展開新的行動。

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

台灣普遍存在「文憑主義」，認為進入名校是就業的保障，但近年這種鍍金逐漸失效，即使是第一志願台大畢業都未必能保障有工作甚至高薪。一名網友統計身邊台大畢業一兩年的朋友，羅列他們的科系和年薪，並問「不知道台

台中「運動徵才月」 將釋700職缺

疫情影響產業蕭條，唯獨運動業超夯，近日急徵才，台中市府舉辦「運動徵才月」，勞工局表示，中部有許多自行車大廠，產業鏈下半年...

為何產業界搶著要清大生？20%有跨領域「雙專長」

產業變化快速、知識歷程改變，「跨領域」才能擁有全方位能力；為順應潮流，清華大學副校長陳信文表示，單一領域知識已無法滿足職...

在家工作好處多？醫生說身體愈坐愈虛弱

在家工作不需要長時間通勤，煩惱辦公室政治，但在家工作似乎會讓人生病。新加坡一則新聞採訪診所醫院發現，自從新加坡許多企業 4 月開始實施在家上班以來，上門求診的人增加 20%，醫生認為可能是長時間在家工作導致。

回不去了遠距辦公 永遠不進公司的工作

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，改變了人類的生活形態，部分措施更是「回不去了」，譬如最具革命性的職場實驗：遠距辦公(Work Remotely／Working From Home, WFH)。

職場求生術／職災截肢訴願 和解金50萬變120萬

台東縣51歲施姓婦人2年半前在某農場擔任作業員，操作甘蔗壓榨機時，布手套被機器咬住，導致右手前臂被機器捲入，整個右前臂被...

熱門新聞

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

心理測驗／日出還是水果糖？探知內心容易因什麼而後悔

宜蘭雨狂灌一夜破300毫米！東北雨持續 水庫有補到水？

輕度颱風南卡成形 氣象局：對台灣無直接影響

深夜地牛翻身！宜蘭近海4.9地震 最大震度4級

南卡颱風增強！北北基宜大雨 吳德榮：還有擾動恐成颱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。