鄰居月薪25萬生活藏7大奢侈 他稱跟月薪3、 4萬煩惱沒不同

影音媒體《一件襯衫》創辦人黃山料近日分享一篇「月薪25萬元台幣的鄰居」PO文，稱一名31歲外商上班族，生活中能夠有的7大奢侈，並說覺得他雖然一個月賺25萬，但仍與月薪3、 4萬的人煩惱沒什麼不一樣，引來眾多網友討論。

黃山料說，有一位「月薪25萬台幣」的31歲鄰居，就職於外商公司，並擔任管理職。但在聊天後才發現，在台北月收入25萬元和月薪3萬元之間的人，除了社會階層不同外，煩惱卻是相同的。大家都「一樣存錢並嫌錢不夠用，一樣厭煩那份當初嚮往的工作，一樣有老闆的壓力，一樣有受制於人的時候，一樣經常感到不自由，一樣曾想丟下一切凡塵俗事獨自躲起來。」並同樣得面對工作的乏味、對職場的種種不耐煩。

鄰居並分享他生活中實際的幾個小確幸，將高薪的生活表露無遺。最引以為傲的奢侈有以下七點：

1. 喝星巴克 150 元不眨眼，對「買一送一」沒感覺。

2. 出門只搭計程車，忘記捷運怎麼搭。

3. 吃Uber Eats一個人一次就點500元。

4. 懶得做家事就請打掃阿姨。

5. 吃吃到飽餐廳時，再也不用刻意前一餐不吃。

6. 麥當勞薯條加大，只吃一半就丟掉。

7. 搭計程車找零錢時，10元硬幣掉到地上不用撿。

細數生活中因為有錢而過得很爽後，黃山料抒發自己對這樣生活的想法，認為有錢的生活「再也不必為了台北的高花費感到壓力，不再為了生存而戰戰兢兢，不怕繳不出下個月房租，想吃就吃不用省，想浪費就浪費。」但這些因高薪而擁有的奢侈與浪費，只能稱得上「舒服」，卻無法讓人感受精神靈魂層次的「快樂」。

黃山料說，一般人在進入職場3、5 年後，通常會有一種「被困住的感覺」，好像變的只是在追求，而非享受，再也無法喜歡自己曾經熱愛的事，最初的熱情也會被熄滅。「你沒料到的是，在台北生活，25萬月薪和3萬元月薪，除了世俗定義的階級差別之外，『對於快樂與否的感受度』差別其實不大。」

黃山料稱常問自己，上一次「真正感到快樂」是什麼時候？結果問題的答案，從來不是賺到錢的時候，「錢能換來的快樂都短暫，錢是滿足生活的必需品，它很重要，卻不是讓你快樂的真正原因。」並說快樂經常與家人、朋友、喜歡的人相處的點滴有關，也包括熬夜完成書稿時的成就感，他坦言，這些都不是錢帶給他的，也與奢侈完全無關；但人卻在生命中，花了大量時間在工作和賺錢。

該文引來不少有薪階級的質疑，認為稱月薪25萬跟月領3、4萬的人，怎麼會沒差別？窮人生病一下就耗掉積蓄了，「等你家人一個月要4萬元以上的醫藥費，就知道有沒有差別了。」還有人說，即便三餐都有吃飽，機車也不能隨便壞掉，否則當月就要吃土了，有人還酸黃：「既然差別不大，可以用我3萬塊的月薪換你的25萬月薪的工作嗎？」

還有人對高薪者的生活奢侈感到興趣，有人說吃薯條加大，還可以一次吃5盒，也有人說，雖然月薪30萬，但出門還是搭大眾交通工具，不敢買星巴克；面對有人雖然過著物質的生活卻不快樂，也有網友留言回覆：「已過著25萬元的品質，卻沒有因此犧牲生活。每天都覺得很快樂。」

針對月薪25萬的31歲外商鄰居，還有人戳破其中迷思，表示其實外商月薪雖然高，但平均職業壽命很短，中年後求職更困難，加上北市的房價隨便就是兩千萬起跳，其實也無法一直過著豪奢的生活；也有人認為，若是月薪25萬，要請老婆在家顧小孩，其實也是很辛苦，並沒想像中那樣優渥。