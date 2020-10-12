顧兒累、公婆煩…她吐苦水 單身同事反酸：結婚沒一個好下場

每個人生活中難免有吐苦水的需求，但傾吐的對象不對，可能會讓自己更煩躁。一名為家庭瑣事煩心的職業婦女，在上班時間向單身同事抱怨，沒想到同事不但沒安慰她，反而嘲諷「結婚的沒一個有好下場」，讓她更難紓解壓力。網友則認為她找錯對象訴苦，也勸她別在職場上講私事，以免成為別人的八卦話題。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」抱怨同事愛「炫耀單身」。她本身因為回家要顧小孩功課、屢與同住的公婆口角等家庭瑣事，時常心情不好，所以會在公司跟同事傾吐煩惱。由於公司小，她訴苦的對象只有同辦公室一位43歲的未婚女同事，然而對方不但不會安慰她，還常常酸言酸語，例如說自己周圍結婚的人沒有一個有好下場，比較廉價的人才會去結婚，並且宣揚單身的好處，說自己眼光高，諷刺她就是婚前沒看仔細，才會落到這步田地。

發文網友表示，家事已經夠煩人，連在公司也要被同事調侃，心情真的很悶，很怕自己撐不下去。

其他網友見狀紛紛為她打氣，「好好愛惜自己！想想孩子，別衝動」、「妳選的生活就要自己過下去，婚姻小孩家庭，妳就要好好的」、「這種同事就是怕壞人，她講話很討厭的時候妳要大聲罵回去」、「妳要有自信，回頭看身邊妳擁有的也很多」。許多人也建議她跟丈夫談談，或是把小孩送到安親班、搬出去住，都能舒緩一些壓力。

不過也有不少人認同女同事的「單身萬歲」論，認為她只是講話太直接，「結婚本來就給自己找麻煩」、「人真的要結一次婚，才會知道單身多好」，還有更多人直指發文者是找錯對象宣洩了，「說真的，她也沒必要一直聽妳的抱怨」、「知道她講話不討妳喜歡，那就別跟她談到私事」、「這無關已婚未婚，說真的我已婚，上班聽妳抱怨也會很煩啊！」、「妳就一直抱怨婚後多煩，她當然回覆妳不婚的好啊！」、「同事通常不會喜歡一直負能量的談話內容，上班已經很煩了」、「妳那位同事真的很白目不會聊天，但另一個角度看，妳的確太負面了」。

另有網友開導她，「就別再跟一個不同世界的人吐苦水了，過不去的人是妳，妳只是加深了她對單身是聰明事的信念。」