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台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台大校門。報系資料照片
圖為台大校門。報系資料照片

台灣普遍存在「文憑主義」，認為進入名校是就業的保障，但近年這種鍍金逐漸失效，即使是第一志願台大畢業都未必能保障有工作甚至高薪。一名網友統計身邊台大畢業一兩年的朋友，羅列他們的科系和年薪，並問「不知道台大畢業的薪水是否有比一般學校高？」。

一名網友在Dcard發文表示自己畢業兩年、工作滿一年，統計了身邊台大畢業的朋友，列出他們的出身科系、工作類型和年薪，發現同樣是年資一兩年的人，根據科系的不同，最高和最低年薪可以落差近4倍，二三類組薪資普遍高於一類組。

網友列舉台大畢的朋友薪資。圖取自Dcard
網友列舉台大畢的朋友薪資。圖取自Dcard

他指出年薪百萬以上的有四種，醫師年薪高達150萬，擔任工程師的電機碩士和資工碩士以及牙醫也有破百萬；再來是機械系碩畢工程師90萬、藥師80萬、臨床獸醫70萬等等。文組最高的是經濟系畢的儲備幹部70萬，最低的是中文系畢的編輯，年薪僅40萬。

網友表示：「護理師操成這樣才55萬？」、「難怪一堆人考國考」、「台大電機碩120萬算少了」、「醫生很累阿，選牙醫才是正解」、「出社會即使台大畢也只有一般般的薪水，除非找到能發揮能力換錢的才有機會高薪」，有人訝異獸醫怎麼薪水這麼低，有人解釋獸醫需要做出名聲，出來自己開業才會賺。

台大 薪水 獸醫

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