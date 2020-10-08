內向人也能打造好人脈！矽谷人不聚會、少出門 也能與人高效連結的「關鍵人脈術」

在網際網路，只要有一台電腦，就能讓一個人在網路上活動。換句話說，地球上只要有兩台電腦在網路上產生連結，就可以立即讓兩人自由地在網路上展開新的行動。 ─ 村井純，日本網際網路之父、網際網路武士

為什麼現在是內向人能夠活躍的時代？

《哈芬登郵報》總部位於美國，在全球十國推出網路新聞，而且光是在日本的瀏覽人次每個月就超過兩千萬，各種資訊也是二十四小時不停地快速更新。

工作法、女性、LGBTQ＊、外國與日本的文化差異等，是我們非常重視的新聞議題，也盡可能採訪各界人士。

我擔任媒體總編輯的同時，忙碌之餘也會調整自己內向的那一面，以取得平衡，並注意到社會上的「某種變化」。

如同我在前言提到的，和過去相比，現在要建立人脈變得更容易，不再需要依賴職位或地位。不僅如此，因為社群媒體的發展，就算我們不想跟別人有所連結，也會在不知不覺中與他人產生連結。

對人脈怪獸而言，變得更容易實現自己的願望，因為外向人可以更快速地交友，人脈越擴越廣，讓他看起來非常有能力。

那我為什麼會說「現在正是內向人能夠活躍的時代」呢？

「關鍵人脈」是什麼？

只聯絡自己想「親近的人」，真的會讓工作變順利嗎？

這些問題的答案，我將在第一章詳細說明。

*LGBTQ代表女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者Transgender）、酷兒（Queer）和對其性別認同感到疑惑的人（Questioning）。

首先，為什麼就算不是人脈怪獸，內向人也能活躍呢？

先談談現今社會的四大潮流，分別是：

1.「逆金字塔型」的人脈

2.個人活動不斷出現

3.溝通加速

4.享受「家中時光」的改革

我將依序說明。

潮流❶「逆金字塔型」的人脈

比起高層，「第一線員工」擁有更多關鍵人脈

首先要說明「逆金字塔」。

告訴我「逆金字塔」一詞的人是岡島悅子，她畢業於美國哈佛大學，曾待過三菱商事和麥肯錫（McKinsey & Company）等公司，現為企業經營顧問。

岡島悅子在著作《四十歲是當上社長的日子》（40歳が社長になる日）中，引用哈佛商學院教授琳達．希爾（Linda A. Hill）經常提到的「逆轉領導力」。在全球不斷創新的兩百間企業中，就有十二間公司具備這個關鍵詞的特質。

根據岡島所說，過去的組織型態是，由金字塔頂端的領導者，不停吸收顧客和第一線員工的資訊，進而提出願景，帶領公司成長。

但未來的領導方向，是由第一線員工和顧客對話創造出共同需求，領導者再依據此資訊做出決策。

換句話說，領導者、現場、顧客的位置與過去相比，發生了逆轉，岡島稱為「逆金字塔」。

我覺得，這不僅限於組織，「人脈」也發生了逆轉。

可以預想類似的發展。

某家飲料廠商的行銷部長在新商品發表前，感到非常煩惱。為了向年輕消費者宣傳新包裝的茶飲，想和沒合作過的企業一起舉辦行銷活動，但他想不出好的合作對象。

由於這位部長在業界有著近三十年的資歷，於是他認為自己該好好活用過去培養的人脈，翻出好幾張名片，也跟業界的重要人物約了好幾次聚會和打高爾夫球，希望藉此找到合作對象。

他甚至找了前任部長留下來的「業界名單」，打算借用前人的資源，但得到的點子竟然都是安全牌。再這樣下去，他就要讓主管失望，自己可能也會失去升遷的機會，他感到越來越不安。

在他茫然、不知所措時，有位年輕社員拿著智慧型手機說：「我能跟這個人聯絡耶！」

螢幕上顯示的照片和個人資料，是大型汽車製造商的幹部臉書。這位部長拿著年輕社員的手機往下滑之後，看到他的臉書滿是和其他企業合作的活動照片和文章，看起來是個相當厲害的人物。

部長嚇了一跳說：「太厲害了！你怎麼會認識他？可以馬上安排我們見面嗎？」

那位年輕社員有著連部長都吃驚的「關鍵人脈」。

可惜的是，在舊金字塔型的組織中，基層年輕社員的想法，幾乎無法有機會能貢獻給位在金字塔頂端的經營團隊，這就是現狀。

建立人脈的方式也是如此，過去要透過公司高層，才有機會締結關係，例如：日本經濟團體聯合會所代表的經濟團體、高爾夫俱樂部的會員們、上司引介的人脈等，這種「高層」和「高層」產生連結的狀況屢見不鮮。

不過，現在的「年輕人」能輕而易舉聯絡到「厲害的人」，這在過去難以想像。

在外跑業務的年輕員工，比起多數高層更能直接與顧客接觸、認識各行各業的人、獲得新資訊，所以他們更容易提出嶄新的想法。

但有用的點子反而會滯留在金字塔型組織的底層，這是日本企業正面臨的課題。

逆轉的領導

（作者根據岡島悅子《40 歲是當上社長的日子》＜逆轉的領導＞製圖）

跨越頭銜、職務與產業的限制

剛剛的故事是我朋友實際發生的事，他是位三十多歲的飲料廠商員工。據說是在數位行銷的活動上認識了汽車大廠的幹部，彼此因為以臉書互相聯繫而變成朋友。

如同他所參加的活動，現在每天都有來自各企業擔任要職的重要人物舉辦活動，也會毫不吝嗇向參加者分享自己知識與經驗（know-how）。參加者也都是跨越不同業界、各式各樣的人，只要在會場上開口與人交談，無論你的頭銜與職位是什麼，在這裡，你跟任何人都可能變成朋友。

我這位朋友在公司也是位沒沒無聞的人，因為個性內向，不參加公司的聚餐，和客戶討論業務時，也由於太過緊張而無法好好說話。

但是他和這名汽車廠商的幹部不可思議地聊得來，對方也告訴了他許多事情。

到底為什麼，這名汽車廠商幹部會出席這種由其他產業年輕員工所參加的活動呢？

其實，這名幹部也剛好是我的朋友，所以我能夠直接的問他。

他說大約從兩年前開始，他就積極地和不同業界的年輕人交朋友。原因是，因為他注意到了「MaaS」（Mobility as a Service，交通行動服務）。所謂MaaS 是指不擁有汽車，使用者在需要時可以搭乘公車、捷運等公共運輸系統，MaaS 就是一個未來行動的「服務」。

不久後不需要司機，外出駕車也能由機器人代行，「自動駕駛車」滿街跑的未來即將來臨，只要在智慧型手機等裝置輸入目的地，就能躺在家裡等車來接送，這是他在談論未來世界時所說的話。

坐進自動駕駛車後，因為不需要握著方向盤，車內變成可以喝茶、看電影或工作的空間，如此一來，汽車廠商也必須和過去不同產業的人合作。他因為看見了這樣的未來，所以才開始和其他業界的年輕人見面。

所以，在所有業務都能跨界發展的現代，組織的金字塔也翻轉了，人脈猶如各種線頭纏繞，不被頭銜、職稱限制，彼此能夠相互交流。

善用通訊工具，比見面更能打造深厚關係

但是，像這種「逆金字塔型」的變化總是容易被大企業忽視。

某位汽車大廠的CEO在經濟媒體「PRESIDENT Online」的訪問時說：

「最近社內的年輕員工中，有人認為只要和直屬主管無法溝通，就能越級與更高層的部長或負責理事陳情，這樣的做法，實在是打亂了規矩。」

包含我在內，許多網友都對這個發言感到衝擊，也有讀者對這位CEO的發言止不住疑惑。

這家汽車廠商在過去是間有一定知名度的企業，不過最近卻接連爆發「隱瞞車輛缺陷不召回檢查」和「油耗造假」等醜聞。

其中原因，我認為可能是因為過於在意主管臉色，無法指出違規事項、對新挑戰躊躇不前的「大企業病」。

會對這名CEO發言感覺怪異的人，應該是覺得「不可越過直屬主管向高層陳情」

是上個世代的舊思維。

想到新點子、注意到組織裡奇怪的地方，這些事肯定在年輕員工裡也會發生。如同前文提到的故事，最基層的員工反而更能蒐集到資訊，也會有年輕社員和業界重要人物有聯繫這樣意想不到的事。

掌握某種重要資訊時，向直屬主管報告後卻不受到重視，會再向更上層的主管傳遞訊息，這是創投企業或科技產業經常發生的事。

以「公司秩序」為優先考量，否定這種具活動力又靈活的工作方式，使得日本大企業不管經過多久都無法改變。

順帶一提，這次採訪也批評科技時代的年輕員工會傳訊息給鄰坐的同事。

這名CEO表示「透過文字訊息的對話，因為看不見對方表情和臉色，像是在自言

自語，會讓人際關係變得更加疏離」。

這句發言也讓我感覺哪裡怪怪的。

我平常會使用Slack 和部屬溝通。

Slack 是像LINE一樣的通訊軟體，能夠以智慧型手機互相傳送工作訊息或電子檔案。不僅能對留言以表情符號回覆還能隨專案的成立建立群組，過程也能邀請公司外部的人加入群組。

透過通訊軟體溝通的好處

我認為，善用通訊工具，比直接見面交談的人際關係，更能成就複雜而深厚的連結。

而且，員工除了同事和主管，還能和採訪對象、業務窗口等人，以多樣化的型態進行聯絡，現在人脈的型態，不就是那種不知道誰跟誰之間有連結，人脈如同蜘蛛網的社會嗎？

首先，必須了解「逆金字塔型」人脈在社會上的發展。

換句話說，只選擇接近高階幹部，並打造關係的方式，在這個時代變得越來越不重要，與之相較，自然而然認識的人，和他們建立關鍵人際關係才是更重要的事。

因此，必須向對方傳達自己是什麼樣的人、現在有什麼目標。

前文提到三十幾歲的飲料廠商員工和汽車廠商的幹部有著關鍵連結，也是因為在活動認識後互相交換意見，然後以臉書繼續溝通而成為朋友。

潮流❶ 「逆金字塔型」的人脈

更多精彩內容請見《不善社交的內向人，怎麼打造好人脈？：矽谷人不聚會、少出門，也能與人高效連結的「關鍵人脈術」》作者竹下隆一郎、譯者李韻柔、出版社采實文化，未經同意禁止轉載。