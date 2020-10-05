和新人約好報到卻總被放鳥 面試主管批：求職者都怎麼了？

有些人在找工作時，會一次投遞多間履歷，希望替自己增加多一點機會。但日前有位網友分享，表示自己近期面試了幾個求職者，都已經定好上班時間了，時間卻被一改再改，讓他傻眼詢問「現在的求職者到底怎麼了？」

原PO在臉書《爆怨公社》表示，自己是一名主管，在面試求職者時，都一定會先問求職者「工作內容你覺得可以嗎？最快禮拜幾可以上班呢？」以便確認能到職上班的時間。但誇張的是到了要報到的時候，求職者卻不停更改時間，甚至有人忘記自己有面試過，原PO更氣憤舉例「什麼藉口都有，重感冒、家裡有事等等，不想來可以直接說『沒有需要』！要求職也請先拿出一點基本的尊重跟禮貌吧。」

此文一出，便引起許多網友留言回覆，部分的人認為求職者可能還有被其他公司錄取，紛紛表示，「就同時在面試不同家公司，在面試過程發現別家公司條件比較好」、「在等通知，你們只是備胎而已」。但也有網友認為這樣的行為非常不可取，「沒責任感不要也罷」、「小細節能看出上班後的狀況」。

更有網友藉此分享自身經歷，「聽過最扯求職者（應徵業務）：可以不要有業績壓力嗎？」、「有遇過實習一天就沒來的，每天早上都打來跟主管道歉說明天會來，大約持續了幾天，但始終沒出現過」、「我之前也是遇到這種，尤其是那種確定日期，還搞人間蒸發的，真的是很火大 ，電話打到爆，死不接就是不接，不想來好歹也說一下，電話不接是怎樣」。