聽新聞
test
0:00 / 0:00

和新人約好報到卻總被放鳥 面試主管批：求職者都怎麼了？

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，表示自己近期面試了幾個求職者，都已經定好上班時間了，時間卻被一改再改，讓他傻眼詢問「現在的求職者到底怎麼了？」 示意圖／ingimage
有位網友分享，表示自己近期面試了幾個求職者，都已經定好上班時間了，時間卻被一改再改，讓他傻眼詢問「現在的求職者到底怎麼了？」 示意圖／ingimage

有些人在找工作時，會一次投遞多間履歷，希望替自己增加多一點機會。但日前有位網友分享，表示自己近期面試了幾個求職者，都已經定好上班時間了，時間卻被一改再改，讓他傻眼詢問「現在的求職者到底怎麼了？

原PO在臉書《爆怨公社》表示，自己是一名主管，在面試求職者時，都一定會先問求職者「工作內容你覺得可以嗎？最快禮拜幾可以上班呢？」以便確認能到職上班的時間。但誇張的是到了要報到的時候，求職者卻不停更改時間，甚至有人忘記自己有面試過，原PO更氣憤舉例「什麼藉口都有，重感冒、家裡有事等等，不想來可以直接說『沒有需要』！要求職也請先拿出一點基本的尊重跟禮貌吧。」

此文一出，便引起許多網友留言回覆，部分的人認為求職者可能還有被其他公司錄取，紛紛表示，「就同時在面試不同家公司，在面試過程發現別家公司條件比較好」、「在等通知，你們只是備胎而已」。但也有網友認為這樣的行為非常不可取，「沒責任感不要也罷」、「小細節能看出上班後的狀況」。

更有網友藉此分享自身經歷，「聽過最扯求職者（應徵業務）：可以不要有業績壓力嗎？」、「有遇過實習一天就沒來的，每天早上都打來跟主管道歉說明天會來，大約持續了幾天，但始終沒出現過」、「我之前也是遇到這種，尤其是那種確定日期，還搞人間蒸發的，真的是很火大 ，電話打到爆，死不接就是不接，不想來好歹也說一下，電話不接是怎樣」。

求職 面試 爆怨公社

延伸閱讀

套房出現「地雷擺設」 專家怒批「爛房」再便宜都別住

15歲女遭叔叔們合夥綁架 2周後驚現被棄屍玉米田任遭野獸噬食

中秋邀請男友到家烤肉 他竟「語出驚人」嫌棄：怎麼那麼難吃

亂倫女殺死男友 碎屍後帶著搬新家「三週後與親父結婚」

相關新聞

和新人約好報到卻總被放鳥 面試主管批：求職者都怎麼了？

有些人在找工作時，會一次投遞多間履歷，希望替自己增加多一點機會。但日前有位網友分享，表示自己近期面試了幾個新人，都已經定好上班時間了，時間卻被一改再改，讓他氣憤直言「現在的求職者到底怎麼了？」

科技戰開打 專家：台灣人才個資成駭客垂涎目標

中秋連假期間，疑似有人力銀行遭駭，求職者個資被盜賣，安侯建業（KPMG台灣所）資安專家表示，對駭客來說，求職資料含金量頗...

新北就服處 本月辦20場徵才

新北市上半年受新冠肺炎疫情衝擊，無法辦就業媒合，勞工局下半年趕辦百場徵才，本月就有20場，最大場就業博覽會將於24日在新...

勞動部3萬元青年就業獎勵 逾8萬人登錄

今年受疫情波及，勞動市場緊縮，截至上周仍有1.7萬人在放無薪假，為鼓勵應屆畢業生積極尋職，趕在今年底前穩定就業，勞動部日...

半夜人資來電要約面試讓她爆氣 網友勸「這種公司不要去」

通常求職丟出履歷後，條件如果符合公司要求就會很快收到面試通知，不過有位女網友抱怨日前半夜睡覺時，竟然某家公司的人資打電話給她，雖然沒有接起來，但推測可能是要約面試，讓她相當不滿。

10月找工作 新北20場徵才上千工作機會

新冠肺炎疫情讓各產業人力緊縮，新北勞工局將在10月推出超過20場的徵才活動，其中年底最大場就屬10月24日在新莊體育館，...

新北就服處10月辦20場徵才 24日新莊就博會最盛大

新北市上半年受新冠肺炎疫情衝擊，無法舉辦就業媒合，勞工局下半年趕辦百場徵才，本月就有20場徵才活動，最大場就業博覽會將於...

他曝公司離譜新規定 網友看傻：結婚一次現賺20萬！

結婚是喜事，不止新人會發喜餅喜糖分享喜悅，親服好友間也會贈送禮品禮金表達祝福。但有網友透露，最近公司要強制所有員工包紅包給結婚同事，不從就會被罰款，讓他覺得不太合理，連其他網友看了都覺得傻眼，建議他直接檢舉。

女孩們是否給自己太多框架？一名女性氣象分析師的職涯心得

跟別人介紹自己做預報天氣的時候，通常對方的第一個反應：「哪一台電視看得到妳？」但我其實既不是電視台的氣象主播，也不是在中央氣象局任職，而是在一個「氣象產業」的創新公司，擔任氣象主播、天氣分析師和資料分析師超過七年。

民間建案開放移工降房價？勞團批內政部次長花敬群噴幹話

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，預計討論內政部提案開放100億以上一般住宅、商辦大樓建案營造業引進移工。內政部次...

工作滿25年被雇主強制退休 合法嗎？

榮義（化名）今年63歲了，在目前工作的橡膠公司已經待了26年多，三個孩子還有兩個在上大學，肩上的經濟負擔還沒了，但是公司最近擬了一堆優退名單，其中包括他，讓他很錯愕。公司表明他在公司工作年資已經滿25年，達到勞基法退休資格，因此有權請他退休。他發現很多同事跟他一樣狀況，因此請兒子打電話到勞工局去問，結果卻不是這麼一回事。

老師傅不教還狂罵！他不爽走人⋯網給中肯建議：要多巴結

各行各業都有不同「眉角」，若沒有資深前輩協助，對新鮮人而言，就得自己摸索到熟悉工作。有網友抱怨，日前到一間專做模具的工廠就職，資深同事卻都不願意教他，詢問後竟被老師傅痛罵，讓他傻眼。許多網友有類似經驗，有人直言「若你會了，老師傅就失業了」，並建議他「要巴結一點才學得到」。

熱門新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

今年第14號颱風「昌鴻」生成！ 未來動向密切觀察

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早

財神大放送！7-8月發票1,000萬獎開出22張 史上最多

唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。