勞動部3萬元青年就業獎勵 逾8萬人登錄

今年受疫情波及，勞動市場緊縮，截至上周仍有1.7萬人在放無薪假，為鼓勵應屆畢業生積極尋職，趕在今年底前穩定就業，勞動部日前祭出3萬元青年就業獎勵。勞動部官員說，從6月15日啟動作業至今，已超過8萬人登錄，預估近期核對完投保資料、確認符合請領資格後，就會開始發放第一波的獎勵金。

凡29歲以下的應屆畢業生，從6月15日起算至9月30日前受雇按月計酬的全職工作，穩定就業達3個月，就可向勞動部申請青年就業獎勵計畫，勞動部會先發給2萬元，若持續穩定就業達6個月者，再加發1萬元，每人最高補助3萬元。

今年的應屆畢業生，必須先到台灣就業通網站登錄資料，找到工作後，再上傳畢業證書、身分證、存摺影本等相關資料，待核對勞就保投保資料，確認符合穩定就業3個月的申請資格後，就可領就業獎勵金。

勞動部勞動力發展署署官員說，截止昨天已經超過8萬人登錄資料，但後續還需透過勾稽、比對投保資料確認資格，需要約2周的作業時間，預估10月起就會陸續核發青年就業獎勵金。