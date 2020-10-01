聽新聞
test
0:00 / 0:00
勞動部3萬元青年就業獎勵 逾8萬人登錄
今年受疫情波及，勞動市場緊縮，截至上周仍有1.7萬人在放無薪假，為鼓勵應屆畢業生積極尋職，趕在今年底前穩定就業，勞動部日前祭出3萬元青年就業獎勵。勞動部官員說，從6月15日啟動作業至今，已超過8萬人登錄，預估近期核對完投保資料、確認符合請領資格後，就會開始發放第一波的獎勵金。
凡29歲以下的應屆畢業生，從6月15日起算至9月30日前受雇按月計酬的全職工作，穩定就業達3個月，就可向勞動部申請青年就業獎勵計畫，勞動部會先發給2萬元，若持續穩定就業達6個月者，再加發1萬元，每人最高補助3萬元。
今年的應屆畢業生，必須先到台灣就業通網站登錄資料，找到工作後，再上傳畢業證書、身分證、存摺影本等相關資料，待核對勞就保投保資料，確認符合穩定就業3個月的申請資格後，就可領就業獎勵金。
勞動部勞動力發展署署官員說，截止昨天已經超過8萬人登錄資料，但後續還需透過勾稽、比對投保資料確認資格，需要約2周的作業時間，預估10月起就會陸續核發青年就業獎勵金。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言