半夜人資來電要約面試讓她爆氣 網友勸「這種公司不要去」

通常求職丟出履歷後，條件如果符合公司要求就會很快收到面試通知，不過有位女網友抱怨日前半夜睡覺時，竟然某家公司的人資打電話給她，雖然沒有接起來，但推測可能是要約面試，讓她相當不滿。

這名女網友在《Dcard》論壇寫道前幾天凌晨12點多已經入睡，突然間手機來電震動讓她驚醒，忍不住暗罵了幾句。她爬起來看來電顯示，發現是一家很久之前投過履歷的公司，沒想到現在才回電。

原PO起身查看時震動已停止，所以沒有接到電話，但她非常不滿的說「現在才回覆，還挑在大半夜，是挑每個人都會熬夜嗎？這工作也不是大夜班，是日班欸」。

網友們看了也直呼太扯，「個人覺得半夜打電話滿沒禮貌的」、「半夜誰要接啊，超神經」、「12點聯絡太誇張了」、「我一定先嗆回去再掛電話」、「我以為超過11點不要再打給陌生人是常識」。還有人分享自己遇到過的經驗，「我還接過一年前投履歷+面試過的公司問我要不要去上班」、「我面試一個職缺，主管凌晨四點回我line」。

多數人都勸原PO還是不要去比較好，「我覺得那種很晚打電話，或是馬上要妳去面試不另約時間的，通常都是屎缺，難怪會急著找人」、「這屎缺屎到公司連人資都加班」、「如果不是新公司，那就是屎缺」、「這種公司不要去了吧，不然他們很有可能之後打電話叫你半夜來上班」、「現在還沒進公司就半夜打給你了，以後可能無時無刻都被call」。