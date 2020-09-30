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他曝公司離譜新規定 網友看傻：結婚一次現賺20萬！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，公司頒布新規定，強制所有員工包給結婚新人1000元紅包。 圖／PIXABAY
網友表示，公司頒布新規定，強制所有員工包給結婚新人1000元紅包。 圖／PIXABAY

結婚是喜事，不止新人會發喜餅喜糖分享喜悅，親服好友間也會贈送禮品禮金表達祝福。但有網友透露，最近公司要強制所有員工包紅包給結婚同事，不從就會被罰款，讓他覺得不太合理，連其他網友看了都覺得傻眼，建議他直接檢舉。

原PO表示，他任職的公司員工約有200人，近日公司發布新規定，只要有同事結婚，不管認不認識，都必須包1000元紅包祝賀，違者罰款3000元。離譜規定讓網友全看傻，大呼「不合理，根本強迫」、「太扯」、「不合理，而且憑什麼罰款」、「請問哪個公司內規，能管到私生活」、「公司管到私人領域了吧」。更有人忿忿表示，「那已結婚的不就虧了」。

還有人一針見血指出，「最近應該會有主管要結婚了，那就是這個人規定的」、「應該是某位主管或老闆底下的愛將快結婚了吧…」、「老闆是不是最近要結婚了」，同時建議原PO，如果公司真的敢罰款，可以直接去勞工局檢舉。

也有頭腦靈活的網友，迅速算出原PO結一次婚可以領20萬，若是多結個幾次婚，年薪百萬不是夢。「每年都再婚一下，就跟領年終一樣呢」、「結婚後馬上離職現賺20萬，還不用回禮」、「還不趕快找人結婚 一次20萬起跳耶」、「結婚請婚假，第8天記得去離婚，第9天打電話給主管說昨天離婚今天要再婚，以下重複。算一算200人，第一次8天能拿20萬，第二次再20萬。1年大概240天工作日/8=30，可請30次婚假，30*20=600。哇！每年不用上班就淨賺600萬」。

紅包 結婚

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