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民間建案開放移工降房價？勞團批內政部次長花敬群噴幹話

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，內政部營建署建議放寬民間工程申請外籍營造工門檻案，移工團體在會前抗議，批內政部次長花敬群鬼扯。記者葉冠妤/攝影
勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，內政部營建署建議放寬民間工程申請外籍營造工門檻案，移工團體在會前抗議，批內政部次長花敬群鬼扯。記者葉冠妤/攝影

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，預計討論內政部提案開放100億以上一般住宅、商辦大樓建案營造業引進移工。內政部次長花敬群先前受訪提及，解決營造業缺工可進一步降低房價，引發各界批評「鬼扯」，移工團體今也在會議前到勞動部前抗議，高喊本勞、移工應落實同工同酬，直指民間建案開放移工的政策，只是讓資方賺飽、產業死亡、勞工更加苦哈哈。

台灣移工聯盟指出，高房價多起因於地產炒作、房產囤積，是眾所皆知的事，花敬群為了幫建商省錢，連開放移工會讓房價下降這種鬼話都講得出口，這不單是財團邏輯，連政府官員都養成缺工就找移工的膝蓋反應，而不面對缺工的真正原因。

台灣國際勞工協會TIWA工作人員吳靜如表示，1989年第一批專案引進的泰籍勞工，就是營造業勞工，當時就說缺工，接著看護工、製造業、酪農業開放，製造業也開放外展，30多年來，政府一方面談缺工，一方面卻放任雇主以非典關係聘雇勞工，不願正視年輕人不踏入這些產業，除了薪資，還有工作穩定度、產業前景、工作地點生活機能等問題，其中薪水更是最大主因。

吳靜如指出，過去製造業本勞薪資增加率最高曾有0.35，引進移工後，本勞薪資增加率多在0.05以下，更曾出現負數，意即有移工在領受更低的薪資條件，本勞的薪資條件就不會被提升。

台灣移工聯盟成員許惟棟則說，「移工越廉價，本勞越悲哀」，政府數十年來一直稱移工是補充性人力，實際檢視，這幾年來，製造業本勞薪資水準沒有提升，漁船年輕漁工也沒變多，看護工更不適用勞基法、基本薪資，結果就是資方賺飽、產業死亡、勞工苦哈哈。

許惟棟強調，移工團體反對的是任何形式的廉價勞動力政策，問題不在本勞、移工，而是當同個職場上有群人更愛加班、更能承受低薪，就會集體被資方吃死死，爭取不到應有的勞動條件。

對此，勞動部回應，有關內政部營建署建議放寬民間工程申請外籍營造工門檻一節，勞動部將於本日政策小組會議討論，並後續將依會議結論辦理相關事宜。針對移工團今要求勞動部徹查目前營造業4933名移工是否有同工不同酬的狀況，勞動部官員說，將再帶回研議。

勞動部官員出面接受移工團體訴求，允諾將研議是否徹查製造業移工同工不同酬狀況。記者葉冠妤/攝影
勞動部官員出面接受移工團體訴求，允諾將研議是否徹查製造業移工同工不同酬狀況。記者葉冠妤/攝影

移工 薪資 勞動部 建案 房價

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