老師傅不教還狂罵！他不爽走人⋯網給中肯建議：要多巴結

各行各業都有不同「眉角」，若沒有資深前輩協助，對新鮮人而言，就得自己摸索到熟悉工作。有網友抱怨，日前到一間專做模具的工廠就職，資深同事卻都不願意教他，詢問後竟被老師傅痛罵，讓他傻眼。許多網友有類似經驗，有人直言「若你會了，老師傅就失業了」，並建議他「要巴結一點才學得到」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日到一間專做模具的工廠工作，負責工作是鑽孔，工作環境髒，都是鐵屑鐵粉東西又重，每天回家全身黑，但這些他都不覺得是什麼大問題。

他表示，從第一天上班，公司內的老員工就一直洗腦他「公司待遇不好」，要他快到其他地方工作。他表示，由於每種物品都有好幾道鑽孔步驟，機器也需要一直更換，由於步驟繁複，很難只做一次就全記起來。

該網友說，他只是詢問老師傅鑽孔步驟，卻被師傅罵「都沒在記、都沒用心」，他表示，師傅根本沒有教過我，只是師傅之前在做時，他曾在一旁看過，接著師傅就要求他自行處理，他表示自己不會，又換來師傅一頓罵。

該網友痛批，「我資質不好，實在沒辦法只看過一次就什麼都記住什麼都會，你們老師傅最厲害就自己做，我直接不爽走人」，他也無奈表示，「為什麼那些傳統產業的老員工那麼抗拒新人？」

其他網友則留言「傳產老師傅很多都這樣，因為當初他們也沒人手把手的教，很多都是自己在旁邊看偷學的，或者自己跌跌撞撞找到訣竅的，所以他們不會輕易的教新人，想學功夫就只能巴結一點，脾氣壓著做了」、「師傅以前在學的時候，都要很努力的巴結師傅才肯傳授技術，現在突然來一個要學技術的，就難免不想教，因為他有沒有教你都是領一樣的錢！」

也有人說「因為怕你搶走他們工作」、「你的存在只是會動搖他的地位，若能耐罵，你將撼動他的地位，就看誰有能耐，要我就會耐著性子，只為了以後把他比下去！」、「我也是這樣...好險我很巴結」、「怕你進去他要換工了」。