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菜販請不到人！薪水待遇曝光 網驚：屌打上班族

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曝光賣菜的薪水及待遇，讓眾人驚呼「屌打不少上班族」。圖擷自facebook
網友曝光賣菜的薪水及待遇，讓眾人驚呼「屌打不少上班族」。圖擷自facebook

經濟不景氣，現代人找工作越來越難，然而有些行業即使祭出高薪仍聘不到人。日前一名女網友好奇發問，「現在賣菜是不是都沒有年輕人要做了」，並表示好不容易面試到人，結果當天對方放鳥沒來，她也曝光薪水及待遇，網友看完驚呼「屌打不少上班族」。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文指出，自己在市場經營賣菜，但是請人好困難，原本雙方約好幾號上班，結果當天對方直接不來，由於人手不夠，讓她整個忙不過來。

原PO也提到，新人底薪35000元起，而且享有勞健保，所以如果你能力很好，一個月5萬以上都不是問題，相信很多人都懂，有多少實力給多少薪水，時間從早上11點到晚上8點。

貼文一出，網友留言回應，「我這邊賣菜的月薪4萬，一樣請不到人，最大因素可能是太早要起床」、「工作內容佔大因素，感覺年輕人聽到賣菜就怯步」、「賣菜的年輕人比較少，但賣水果的卻很多」、「比我現在工作的薪水高，好想應徵」、「薪水算不錯，還有勞健保耶」。

爆怨公社 薪資

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