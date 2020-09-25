辦公桌之「亂」?「整理女王」 近藤麻理惠 怦然心動的工作整理魔法

Netflix實境節目《怦然心動的人生整理魔法》知名「整理女王」近藤麻理惠，與萊斯大學管理學教授史考特‧索南辛合作，結合「怦然心動整理法」與工作術，從實體桌面、空間整理，延伸到「工作心理態度」的整理術，跳脫以往純居家主題，「怦然心動整理法」╳「組織心理學家工作術」心法公開！

【麻理惠怦然心動的辦公桌整理魔法】

愈亂愈有創意？乾淨而空無一物的桌子很枯燥無趣。如果桌子堆滿東西就表示腦袋塞滿東西，那空空的桌子代表什麼？這句話據說是天才物理學家愛因斯坦說的。無論他是否真的說過這句話，他的桌上似乎堆滿了書和紙張；同樣地，畢卡索作畫時周圍也堆滿了凌亂的畫作；蘋果電腦創辦人賈伯斯據說甚至故意在辦公室堆滿雜物—天才在凌亂不堪的空間裡工作的傳說多不勝數。無獨有偶，最近明尼蘇達大學做的一項研究也指出，在雜亂的環境下工作更能激發創新的構想。

或許是因為這類說法隨處可見，就常有人來問我：可是桌子亂不是很好嗎？不是可以激發創意嗎？如果你也很好奇凌亂的桌子會不會提高你的生產力，還有這本書值不值得你繼續讀下去，不妨試試以下的小練習。

首先，在腦中想像你的辦公室、工作室或辦公空間的辦公桌，如果你現在就坐在桌前，那就仔細看看四周，接著回答以下問題：

１．你在這裡工作真的有正面的感受嗎？

２．每天在這張桌子上工作，你真的有心動的感覺嗎？

３．你確定你有充分發揮自己的創造力嗎？

４．你明天真的想再回來這裡工作嗎？

問這些問題不是故意要讓你難受，而是要幫助你了解自己對工作環境的感覺。

如果以上問題你都毫不猶豫地回答是，那麼你對工作的心動程度就高得令人羨慕。

但如果你的答案模稜兩可，甚至覺得自己的心在往下沉，即使只有一點點，那麼整理絕對值得你一試。

坦白說，雜亂或乾淨的桌子哪個比較好，其實並不重要。重要的是，你要清楚自己在什麼環境下工作覺得開心，還有你開心的標準是什麼，而整理就是找出答案最好的方法。

我有很多客戶使用這個方法來整理家裡，完成之後家裡變得空曠而簡單，他們才發現自己想要更多裝飾，於是就開始增添喜歡的擺設。人往往都是在整理過後，才會發現自己對什麼樣的環境心動。

你是哪一種人？是整理過後更能輕鬆發揮創造力？還是愈亂愈有創意？無論你是哪一種，整理過程都能幫助你發掘，哪種工作空間最能讓你怦然心動、創意泉湧。

【史考特的組織心理學家工作術】

１．累積雜物的惡性循環

研究顯示，雜亂之所以會降低我們對工作的喜歡程度，有兩大原因：

第一，大腦超載。周圍堆積愈多東西，大腦的負荷就愈大，當要辨認、體驗及享受對我們來說最重要（帶來樂趣）的事，就愈加吃力。

第二，當我們被物品、資訊和工作淹沒時，就會失去掌控感和選擇的能力。因為不再能採取主動或選擇，我們漸漸忘了工作是實現夢想和抱負的途徑，也喪失了對工作的熱愛。更糟的是，人一旦失去掌控感，就會開始累積更多不想要的東西，同時在罪惡感和整理的壓力之中痛苦掙扎。結果呢？無限期逃避整理，雜物愈堆愈多，變成惡性循環。

２．辦公桌收納三項基本原則

只留下心動的物品之後，就可以開始收納了。

收納有三項基本原則：

原則一：決定每樣物品的定位，並按照類別收納

辛辛苦苦整理完後，之所以又打回原形，就是因為沒有決定每樣物品的定位。東西用完之後不知道要放哪裡，空間就會變亂，所以才有必要決定每樣物品的收納處。如果養成東西用完立刻歸位的習慣，要維持整潔就容易多了。

重點是，同類東西不要分散在不同的收納處。把同一類物品收納在同一個地方，你就能一眼看出自己有多少東西。這麼做還有其他額外的好處。因為知道自己有哪些東西，就不會累積多餘的或購買不需要的東西。

一般辦公桌最上層的抽屜通常是放名片和文具用品，第二層抽屜放電子用品類、

個人護理類和點心零食類物品，第三層放文件和紙張。這是標準辦公桌的收納規畫，但會依據你的辦公桌樣式或工作類型而有不同。依照所需加以調整，打造一個工作起來很舒服的空間。

原則二：善用盒子，直立收納

辦公桌可用的收納空間相當有限，所以你一定會想盡可能擴大效能，而盒子就是

很好用的工具。你可以用不同大小的盒子來當抽屜的隔板，把同一類物品收納在大小和形狀適中的盒子裡，例如小盒子就裝隨身碟這類小東西，中型盒子就用來裝保養品這類個人護理用品。小東西尤其適合放在盒子裡直立收納，比直接放在沒有隔板的抽屜裡更好。盒子可以防止東西散開、跟其他東西混在一起，而且一打開抽屜就能一眼看到東西在哪裡。

只要能放進抽屜的盒子都可以利用。可以特別去買適合的盒子，或使用家裡就有整理工作空間的空盒子。我常用名片盒和手機包裝盒，放在抽屜裡尺寸剛好，非常好用。這裡的訣竅就是，所有物品都盡量直立收納。這樣不只看起來整齊，也能減少浪費的空間。只要高度允許，所有東西都應該直立收納。我連橡皮擦和便利貼都直立收納呢！

原則三：桌面基本上不放任何東西

桌面是工作平面，不是收納櫃，所以基本原則是不放任何東西。在抽屜或架子上為每樣物品或每個類別指定一個收納處，盡可能只在桌面上放你現在需要的東西，或是正在進行的專案。開始收納時，把「乾淨桌面」的意象印在腦海中。這麼做的人完成收納之後，通常桌面上只會剩下筆電和裝飾品，或是小盆栽。

即使是每天都要用的物品，也要決定它們的定位，例如筆或便條紙。我的學員常常驚訝地發現，把不用的東西收到視線之外其實一點都不麻煩。一旦體驗過乾淨整齊的桌子如何幫助他們集中精神工作，很快就愛上了這種感覺。

這當然不是說桌面一定要全部淨空。如果你覺得書寫工具全部放在桌上的筆筒裡，比排在抽屜裡更方便，那就應該這樣收納。重點在於方法。我們應該假設自己的桌面上什麼都沒有，然後精心挑選放在桌面上的東西，讓它帶給你心動的感覺，或幫助你工作更順暢。

總而言之，同一類物品收納在一起、善用盒子、桌面上什麼都不要放。規畫收納空間時，牢記這三項原則。決定每樣物品的定位，確實掌握自己擁有的物品，再小的東西都不放過。

【作者簡介】

近藤麻理惠（Marie Kondo），著作在世界各地引發整理熱潮，系列書籍熱銷超過1200萬本。2015年獲美國《時代雜誌》選為年度百大影響力人物。Netflix推出同名真人實境秀節目，半個月就造成美國二手書、二手物品捐贈潮。

史考特‧索南辛（Scott Sonenshein）。美國萊斯大學Henry Gardiner Symonds管理學教授。著有《讓「少」變成「巧」》。