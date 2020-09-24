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金融界女權抬頭 擔任要職比例升

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
雖然金融業男性還是佔大多數，但越來越多女性開始擔任要職.（Photo by Christina via Unsplash）
雖然金融業男性還是佔大多數，但越來越多女性開始擔任要職.（Photo by Christina via Unsplash）

女性在金融業界擔任要職的比例越來越高。以美國為例，根據調查，前500強的公司中有37家是由女性在董事會擔任主席，而91家金融機構則有7家，比起從前多由男性主導的金融界，女性擔任要職的比例攀升許多，日前花旗集團也剛任命女性執行長Jane Fraser。

CNN報導，花旗集團宣布由Jane Fraser擔任CEO，成為全美第一個由女性擔任領導要職的大型銀行。摩根大通資深執行官Heidi Miller對此表示肯定，並認為女性擔任金融要職「只是時間早晚的問題」。

《經濟學人》調查，在《財富》前500強企業中，只有37家企業的董事會有女性擔任領導職，然而這已經是歷年來最高的比例了，其中金融機構更是只有9家是女性老闆。

比起醫療、飯店旅遊等女性雇員比例較高的產業，金融業約有40%爲女性職員，其中很少人能夠達到執行長的高位，不過女性達成的職位成就在這十年間有顯著改善，如消費者金融公司Synchrony Financial從2011年便由Margaret Keane擔任執行長，前20大銀行之一的Key Crop也在2011年聘任Beth Mooney為執行長。

此次花旗集團的新執行長，無疑是給金融界的女性有更大的信心，也象徵女性在金融界不再是少數。除了花旗，其他大型銀行也紛紛傳出要啟用女性執行長，如全美最大的金融銀行摩根大通，在新的一輪執行長競選中，便有3名女性，且候選者都是來自美國銀行、富國銀行等大型銀行的佼佼者。

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