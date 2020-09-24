工地薪水6到10萬怎麼沒人做？ 過來人曝：年輕人被當免洗餐具

台灣低薪問題一直以來被人詬病，有人會身兼多份工作，也有人會充實自己技能，想辦法找到高薪工作，但也不見得所有高薪的職業就一定會有人想做，一名網友在PTT發文表示工地的薪水和其他工作相比高出許多，但為何還是沒有人要做？貼文引來許多鄉民的討論，多數人都認為主要原因是又髒又累又危險。

依照現行法規，目前每個月基本工資為23,800元，每小時基本工資為158元，從明（2021）年1月起將調高到每月24,000元，每小時基本工資調整為160元，但即使每年都調漲基本工資，民眾還是覺得不夠。

這名網友表示之前看到新聞報導描述工地的薪水一個月就有6萬到10萬元左右，比起到超商、加油站工作或當外送員的薪水還高，但他卻不解為何工地這麼高薪、好賺還是會缺工？

多數鄉民的看法幾乎大同小異，「那是師傅的價格」、「最好是好賺，誰說的？」、「勞動環境差，風險高、保障低」、「又累又髒」、「衣服濕了以後從沒乾過，直到收工」、「一個不小心摔下來就GG惹」、「你去做一天就知道了，高中剛畢業去打工過一天，隔天真的全身酸痛，躺一整天」、「累啊！你以為你體力有多強？不只累還要抗熱，夏天誰扛得住？」

有在營造廠工作的網友分享自己所看到的情況，他說師傅年紀越來越大，年輕人又不願投入一個充滿勞累、骯髒又危險的工作場合，再加上工時長，加班費還得看公司給不給，就算提出勞檢也沒用，資方根本不痛不癢，每年畢業生雖然多，但就像免洗餐具一樣用完就丟，也難怪越來越沒人想做這一行。