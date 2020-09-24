員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

今年中秋節和雙十節連假，只要請四天就可以連放11天，對員工來說是件幸福的事，但一名主管卻抱怨員工連請4天假「太自我、沒有企圖心」，引起許多網友的討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」薪資版發文，他是一位製造業主管吩咐一名員工10月5日一起出差，但那名員工卻已經連請4天假，把兩次連假連結起來放，且認為偶爾放個幾天不至於影響公事，但「在非過年期間放兩周是否太自我？」，原po問那位員工的主管也只表示，「年輕人都這樣休」，令他相當無奈。

原po很感慨「台灣年輕人企圖心的問題」，並解釋上半年製造業相當悽慘，無薪假或裁員都很普遍，好不容易熬到第三季復甦，第四季滿載，想拚一下能不能拉個尾盤，年終發一點讓大家過好年，但卻看到公司才剛起步，就有員工急著放大假，且連放11天，「怎麼缺錢的人在放假，不缺錢的人在急？」，並認為台灣年輕人若對自己的薪水不滿意，應該更努力在工作上求表現。

此文一出，網友紛紛引起反彈，「如果都有按照規定走，不是沒問題嗎？」、「沒毛病，如果是用自己特休完全沒問題，我的話直接請在過年後，連放2個禮拜」、「不能把上一代的觀念套在下一代」、「我們同事也都這樣請，老闆還支持我們這樣請」、「休特休也沒不對阿，他又不是在產線滿載當下請」、「你給的薪水夠高 自然不會有人休長假」、「慣老闆無誤！特休也管這麼寬...有這種思維的老闆，員工真是辛苦了...」。