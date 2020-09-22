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宅經濟崛起！電腦、電子及光學製造業 徵才需求增2成

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
發展署指出，由於遠距離工作、宅經濟等發展，新興科技應用增溫，連帶提升筆記型電腦、伺服器、網通設備及電腦設備零件等產能需求，使「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數為近10個月最高。示意圖／ingimage
發展署指出，由於遠距離工作、宅經濟等發展，新興科技應用增溫，連帶提升筆記型電腦、伺服器、網通設備及電腦設備零件等產能需求，使「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數為近10個月最高。示意圖／ingimage

據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2020年8月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬1593人，較上月減少10.46％，新登記求才人數為10萬9333人，較上月增加2.31％，平均每一位求職者有1.78個工作機會，其中，受疫情影響，宅經濟、遠距工作起飛，連帶提升筆電、網通設備、電腦零件等產能需求，「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數創下近10個月最高，更比上個月成長20%左右。

發展署指出，由於遠距離工作、宅經濟等發展，新興科技應用增溫，連帶提升筆記型電腦、伺服器、網通設備及電腦設備零件等產能需求，使「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才人數為近10個月最高，今年年8月「電腦、電子產品及光學製品製造業」新登記求才人數為2759人，相較於上月成長20.01％；釋出職缺職業別以「電力及電子設備組裝人員」、「其他製程控制技術員」及「工業及生產工程師」居多，合占該業總求才人數約5成1。

發展署說，包括大立光電、今國光學工業、佳凌科技、東碩資訊以及達運精密工業等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以作業員、品管員、光學工程師等為主；其中，今國光學工業的調校工程師薪資最高可達50K，達運精密工業的製程工程師薪資更可上看60K。

發展署除在9月於台灣就業通網站辦理線上就業博覽會，預計在10月間於全國各地陸續辦理徵才活動，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

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