棄國外高薪返台求職屢碰壁！網揭殘酷現實 建議朝「一關鍵」下手

頂著全球前40名大學畢業光環、還擁有國外金融證照，為了家人放棄國外月薪10萬起跳的工作回台灣，竟然3個月都找不到工作！一位自國外返台就業的網友，自述遇到的困境，求教求職技巧，卻換來網友揭露殘酷事實。

一位網友在《Dcard》工作版以「全球前40大畢業在台灣找不到工作」為題發文，自述今天剛從全球排名前40名的大學畢業，專業是社會科學，同時也有商科的副學位、國外金融證照，就學時期不乏工作和實習經驗，甚至畢業時在國外也有月薪10萬起跳的工作，沒想到回台後，求職路不順遂，3個月都找不到一份工作。

原PO表示，因為家人都在台灣，才會放棄國外高薪回台就業，嘗試過在各大求職網投履歷、也去過大學就業博覽會，自己主動投遞履歷的多未獲回覆，反倒是一些網路負評很多的奇怪公司要他去面試，卻又被問「你條件這麼好為什麼要來這邊？」

好不容易3個月後進了家公司，雖然只有底薪又需要常態加班，只因公司標榜可以學到很多，一切不滿意都忍下了，之後卻發現實況不如當初所言，餅畫得漂亮卻內容空洞，與之前預期落差大。懷疑是自己真的不了解台灣的工作環境嗎？希望大家能指導找工作的技巧。

貼文一出，網友紛紛給予安慰「不用難過，我學校比你更好也找不到工作」、「台灣大部分的工作環境就是加班加班加班、奴奴奴奴奴、低薪低薪低薪低薪」、「西班牙當地職缺也是破10萬，104只有23800的補習班」。

原PO提到自己念的是社會科學，網友認為「台灣對社會科學本來就不友善」、「在台灣非電資其他理工，薪水都蠻慘的」、「在台灣這個鬼島、念對科系才領的到高薪」、「朋友在澳洲念QS前80的大學商學院，畢業回來也是領28K」，覺得「要找高薪的話還是建議出去吧」。

也有網友認真分析原PO謀職不順的原因，可能「你薪水開的高過很多人」、「他們的工作不需要到這麼好的人才也可以做到」、「可能老板覺得你能力太好，他有壓力請不起」；建議可朝國考、公職人員方向嘗試，或是從人脈下手，認為「台灣有一定學歷和經驗的人都不靠104找工作了，靠人脈居多」。