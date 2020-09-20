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女見「奇特」 徵才文案 網一看全暴怒「他們永遠徵不到人」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友看見一則徵才文案，高高在上的語氣讓人超反感。示意圖／ingimage
網友看見一則徵才文案，高高在上的語氣讓人超反感。示意圖／ingimage

求職時，偶爾也會看到一些比較有創意、活潑的文案內容，然而有位Dcard女網友看見一個「特別」的徵才文案，一看內容就彷彿聽見主管高高在上的口吻，讓網友全都超反感。

網友在Dcard工作板貼出她看見的徵才資訊，文案一開頭就表示「這工作時薪158不是讓你來學、來吃早餐、來聊天打屁、混水摸魚的，而是來工作！公司花費每小時158買你的『銷售』技能，幫助公司解決問題」、「記住！你有技能你的時間才有價值，若什麼都不會，你的時間一文不值。如果只想混，在家就好」、「公司不缺錢，只缺人才」、「『不會銷售』的應徵者建議先去上專業的銷售課程或取得國際認證後再來應徵」。

至於在員工福利說明中則表示，「工作滿6個月者，依照業績能力，可參加海外員工旅遊，別的公司不可能有的福利，這裡都有可能發生，但你也要與眾不同，也要是個菁英，而不是魯蛇，不然福利再好跟你沒關係啊！」這則徵才文案的內容讓原po覺得「很特別」，忍不住補了句「而且還用時薪158的方式尋找菁英」。

網友看了也一面倒直呼「這我不行」，有人認為是語氣太過高傲，「總覺得用這種口語在徵人，一點都不專業，反而覺得公司隨便欸，看到這樣敘述內容很少人會想應徵吧！」、「還蠻多公司喜歡用這種口吻徵才的，他們有一個共同特徵就是永遠徵不到人」、「這種口語，又怎麼把公司行銷給人才？」

也有網友批評的點是時薪158卻想徵「菁英」，「請猴子的薪水看能不能釣到缺錢的菁英份子」、「才時薪158就想徵到菁英，真的有夠好笑」、「笑死，158的店員還要求國際認證」、「不缺錢只缺人才我會笑死，開這樣的價錢要求證照還不會教你東西，我有那個證照我還會去你那上班嗎？哈哈哈哈」。

網友在求職網站上看見一則超奇特的徵才文案。圖擷自Dcard
網友在求職網站上看見一則超奇特的徵才文案。圖擷自Dcard

Dcard 求職 薪水 菁英

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