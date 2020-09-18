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拚5年終升官！薪資23K變30K 畢業新人起薪讓他想跳槽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨公司新人領的領的薪水跟他5年的年資一樣多，讓他萌生跳槽的念頭。示意圖／ingimage
一名網友抱怨公司新人領的領的薪水跟他5年的年資一樣多，讓他萌生跳槽的念頭。示意圖／ingimage

每個人都希望能得到好工作，也希望進入職場後能夠升官加薪，但離開現有的工作領域到其他地方可得三思而後行，一名網友在臉書發文表示工作了5年終於升官，薪水也增加，但女友盼他能到她的公司上班，而現在的公司有個剛畢業的新人，薪水竟然和他一樣，讓原PO很苦惱是否真要跳槽。

原PO在臉書「靠北女友my girl」表示自己是南部人，北上工作5年，好不容易在今年（2020）年初升上幹部，薪水也從原本的23,800元漲到30,000元，正覺得意氣風發的時候，女友卻問他要不要跳槽到她上班的公司，讓他猶豫了起來。

就在考慮的這段時間，原PO說公司裡來了一個剛畢業沒多久的新人妹妹，領的薪資竟然跟他一樣多，讓他覺得這5年感覺像白幹了，不知如何抉擇之下，只好上網求助網友的意見，「應該聽女友的話去他們公司上班嗎？」

貼文一出卻沒人力挺，許多網友留言酸說「30,000意氣風發，那40000不就飛上青天」、「30,000就意氣風發…嗯，知足是好事，我高雄人，80,000還是感覺漏氣」、「30,000不夠我一個月的貸款，不知道你哪來的優越感」、「30,000就感覺到意氣風發，你也太好打發了吧！那我真覺得高處不勝寒啊」、「蠻好奇是什麼樣的工作做5年升幹部領30,000可以意氣風發」。

還有人語重心長的說「你該檢討的是這5年的資歷為什麼還不如一個應屆畢業生，跳槽去女友公司，如果依然能力不足，不過是等著給自己跟女友難看而已」、「真的要換了，但也要想想是不是自己沒有什麼值得人家加薪的地方」、「薪資不是重點，重點是你喜不喜歡現在的工作吧」。

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