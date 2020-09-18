問年資8年天天加班領51K合理嗎？ 網友一看明細：公司很懂勞基法

低薪時代讓年輕人很有感，都希望能找到更高薪的工作。一位網友表示朋友對於目前的工作及薪水不甚滿意，年資8年，每月加班超過50小時，才月領5萬多一點，發文提問「這樣的薪水合理嗎？」網友一看薪資明細表示「公司應該蠻瞭解勞基法的」。

一位女網友在《爆廢公社二館》發文表示，朋友目前擔任產線副組長，每天除了正常8小時工時，都得加班2-3小時，即便是週休二日，常常周六也得加班，貼出薪資明細表示，上個月加班了51個小時，總薪資才領5萬1000多元，朋友很不滿意，想換工作，女網友問大家「這樣的薪水合理嗎？」

依貼出的薪資明細來看，分項頗多，有本薪（28,890元）、職務加給（1,800元）、全勤獎金（4,172元）、伙食津貼（2,400）、應稅加班（828元）、免稅加班（11,705元），加總後可領51,239元。

貼文引發兩派意見討論，許多網友認為「算多了，比他慘的一堆」、「很不錯了啦，還有一大堆2-3萬的做到死」、「雖然是辛苦加班換來的，但目前的時機好像有班可以加就不錯了」、「都5開頭了還不知足，有想過沒得加班的人嗎？」、「有班可加…羨慕」、「除非下一份工作起薪45K，不然不建議換」。

另一派網友則認為「年資8年加上職位的話這底薪有點太低」、「嚴格講起來這薪資結構不好，名目一堆容易東扣西扣，本薪太低會影響勞保跟勞退」、「8年底薪比我剛出社會第一份工作還低」、「如果以年資來說這薪水我會離職」、「靠加班頂出來的我不行呀」。

雖然勸離勸留者各有看法，有人細究這則薪資明細，「版主朋友的公司應該蠻瞭解勞基法的！他有分免稅及應稅的加班費！」，研判當事人「可能常態加班才會想離職」，建議考慮「可以自己去創業」。