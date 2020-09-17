非合格單位核發職安卡 北市：涉偽造須負刑責
台北市勞動局8月接獲民眾詢問，某協會提供的職安訓練是否符合規定，經查該協會非台北職安卡合格訓練單位；勞動局表示，非合格訓練單位核發職安卡，涉偽造須負刑責。
台北市勞動局105年2月起推動「台北職安卡」，與工地共同辦理或與訓練單位合辦勞工一般安全衛生教育訓練，訓練合格勞工將獲得台北職安悠遊卡；目前職安卡委外教育訓練機構有8家。
勞動局職業安全衛生科科長陳伯端告訴中央社記者，勞動局8月接獲民眾詢問，「中華勞動安全衛生協會」提供的職安訓練是否符合規定，經查該協會非台北職安卡委外教育訓練機構，已警告不得假借職安卡名義招生。
陳伯端指出，經上課教材、課程模式與師資等評估，目前僅有8家機構為合格職安卡教育訓練機構。一般機構可辦理教育訓練，但不得假借台北職安卡名義開課，若核發職安卡，涉偽造須負刑責。
勞動局指出，106年1月實施勞動檢查時，曾發現工地負責人提供偽造台北職安卡受檢，該工地因違法移送台北地方法院檢察署偵辦，全案於106年8月初經判決處有期徒刑1年4月，緩刑3年。
勞動局局長陳信瑜呼籲，企業應選擇合格教育訓練單位，以保障勞工安全及企業權益；另事業單位有指揮監督管理責任，如發現有變造或偽造教育訓練證明者，將依法移送偵辦。
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