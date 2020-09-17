非合格單位核發職安卡 北市：涉偽造須負刑責

每個人都希望能得到好工作，也希望進入職場後能夠升官加薪，但離開現有的工作領域到其他地方可得三思而後行，一名網友在臉書發文表示工作了5年終於升官，薪水也增加，但女友盼他能到她的公司上班，而現在的公司有個剛畢業的新人，薪水竟然和他一樣，讓原PO很苦惱是否真要跳槽。

2020-09-18 19:13