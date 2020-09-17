聯結車駕駛月薪10萬起跳？內行人透露：保底淨賺7萬以上

高薪職業人人嚮往，但其中甘苦只有自己知道。有網友想從事聯結車司機的工作，發文詢問月薪是否都能破10萬，結果釣出不少內行人討論，認為即便有高月薪，還是要衡量一下該職業的辛苦與風險是否能夠接受。

網友發文詢問聯結車司機是否可月入10萬以上。 圖／截自PTT

原PO表示，爸爸是從事工業再慢慢創業發家的，而他覺得開車很帥，又聽說聯結車司機的月薪是10萬起跳，認為可以投入工業相關職業，也算有個專長。對於原PO的疑問，不少網友肯定表示，月薪至少10萬，甚至20萬、30萬的也有，「一天2～3趟，一個月大概有破10萬」、「目前看到的，月入三十萬，比科技業好賺」、「多跑肯定有」、「貨櫃來說一個月20萬起跳剛好，可是油錢保險維修自己承擔」、「大車駕駛月收至少10萬起跳，扣掉保險、胎油保養每月約3萬左右，其實保底淨賺7萬元以上，不是最高唷是最少」。

但網友們也把醜話說在前面，「先學會搬貨，整車的貨自己裝卸一次看看」、「有的司機還要兼開堆高機上下貨」、「幾乎全年無休才可能」、「是可以，但很辛苦，倒不如去工地」、「要有駕照，要有車，要懂車要會保養自己包辦大小事，要會上下貨，工時長」。

除了辛苦外，網友提醒公司車和私人車的收入有差，「車頭是你自己的，靠行就一定會有，但油錢你自己包」、「要有自己的車，但車頭都百萬起跳」、「私人有人脈破10萬不是夢，私人沒人脈能打平偷笑，靠車行就4～8萬不穩 跟石化廠或物流簽約（車租賃）穩定5～6萬但作息正常。以上是講純賺的」。

此外，網友更細數其他缺點，「風險高，不能置產」、「這車困擾很多也很危險，不要只看到薪資就高潮」、「撞一次賠光你一輩子存款」。該文更意外釣出大車肇事的業界作法：「有一說是這種大車大學長的都有組類似工會聯盟，會員定期繳費，此費用是如果真的發生碰撞事件用這些費用去cover賠償，同時降低當事駕駛的負擔程度」。