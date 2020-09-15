他納悶「年輕人寧做餐飲卻不願進工廠？」 過來人揭主因

經濟不景氣，各行業普遍面臨低薪的問題，不過就有一名男網友表示，他過去從事餐飲業，又累又髒且沒有加班費，一個月最多2萬3000元而已，現在轉職到工廠上班，月薪將近4萬元，因此納悶提問「為什麼年輕人寧願做餐飲業也不去工業區？」掀起網友熱議。

原PO在《Dcard》發文表示，之前在餐飲業打工，又累又髒沒加班費，業績不夠就不能報加班，員工餐還要錢，「一個月最多2萬3000元而已，而且還是責任制，清理乾淨收完才能走」。

後來轉職到工業區的工廠上大夜班，雖然一天工作12小時，但每天至少分段休息3小時以上，還有餐費補助，月休10天，一個月將近4萬，讓他直呼「根本好超多，也不用面對奧客、趕時間，吃飯也能準時吃，以正職來說，工廠屌打餐飲業吧？」

原PO不禁好奇「為什麼年輕人都不願意做工廠？」貼文曝光後，引來大批網友留言「因為去工廠會覺得自己像機器人，久了會憂鬱」、「可能，這就是他們想要的體面吧？」、「工業區的問題在於環境吧...要長時間忍受味道、聲音、溫度的災害，不是誰都可以忍受的了吧」、「餐飲的門檻比較容易，工業區部分都是很吃經驗跟能力的」、「想進工廠做作業員反而進不去，只好找服務業」。