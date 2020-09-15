快訊

高雄營造商人遭砍殺亡 警方抓到凶嫌了

高雄營建商人倒臥血泊慘死 疑頸部刀傷致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示即使擁有碩士文憑仍找不到滿意工作，壓力之大讓她感嘆到底怎樣的工作才被允許」？示意圖／ingimage
一名女網友表示即使擁有碩士文憑仍找不到滿意工作，壓力之大讓她感嘆到底怎樣的工作才被允許」？示意圖／ingimage

傳統觀念總認為碩、博士月薪肯定比學士高，因此許多父母常勸告子女先讀研究所再出社會。但近日一名女網友表示，即使碩士畢業隔了將近一個月仍找不到工作，壓力之大讓她爆哭且睡不好，而她曝光本科月薪行情後更讓網友驚呼「怕爆」！

一位女網友在「DcardPO文，她提到雖然當初同儕表示念碩士不見得對未來有幫助，但家人認為取得碩士文憑後較容易找工作，最後她選擇聽從家人意見念研究所。不料入學不到一個月就察覺不對勁，原PO大嘆課程對未來生涯沒有幫助、興起休學念頭，無奈家人不允許只得咬著牙苦撐。但是，直到現在念完2年畢業了，原PO仍大嘆「浪費時間、沒學到東西」，十分後悔攻讀碩士。

但真正的痛苦可能在畢業後才開始，原PO提到家人希望能找一份有發展性的工作，但她直到畢業26天後仍待業中。原PO表示受到疫情影響，所學科目相關工作的職缺不多，至今面試4間雖然僅1間沒上，但剩下3個職缺都是基層單位，待遇更是慘不忍睹：

1.月薪2萬4千元+3千元津貼、有加班費，月休8天

2.月薪2萬4千元+1千元津貼，月休6天

3.月薪2萬5千元+每日80元餐費，月休8天

原PO補充，非本行工作面試後大多數無聯絡，僅一間開價月薪2萬7千元，但對方直白表示該份工作沒有發展性，因此慘遭父母打槍；另外有一份朋友介紹的本行工作，而且職位比上述3間本行基層工作要高一階，唯獨需要在外縣市工作，無奈原PO爸媽極力反對，甚至撂狠話與其到外縣市工作不如去洗碗。

文末原PO感嘆為了找工作和父母鬧得不愉快，因為待業中的身分更讓她沒面子和朋友聚餐，壓力大到讓她表示「每天都焦慮都覺得找不到工作，自己到底能做什麼」、「到底怎樣的工作才被允許」？

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人表示「到底是妳在找工作，還是妳爸媽在找工作啊」、「爸媽的意見只是參考，不該一昧的遵從」、「什麼科系、哪間學校都沒說，網友要怎麼分析」、「才畢業26天嗎？多找久一點沒關係吧」；還有正在攻讀碩士的網友表示「看到這篇怕爆」。

對於原PO困惱，也有過來人給予鼓勵，她表示自己當初學店文組畢業起薪24K，但3年過後薪水變成40K，她鼓勵原PO「現在要做的是打起精神，想想自己以後想做什麼、想到哪個薪資水平」。

Dcard 碩士 面試

延伸閱讀

碩士學歷貶值！7成金融、科技服務業不願給更高薪

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

相關新聞

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

傳統觀念總認為碩、博士月薪肯定比學士高，因此許多父母常勸告子女先讀研究所再出社會。但近日一名女網友表示，即使碩士畢業隔了將近一個月仍找不到工作，壓力之大讓她爆哭且睡不好，而她曝光本科月薪行情後更讓網友驚呼...

超狂實習生月領65K！要實習先選這五間公司

羨煞人！比薪水今（14）日公布9月甫完成的「實習生」薪資數據分析，從10萬多筆薪資回報資料中發現，竟有實習生的薪資可高過...

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

想要月入十萬，挑對職業很重要。近日網友在《批踢踢實業坊》上討論，他從人力銀行的薪資公秤中發現，台灣多數職業月薪都沒有十萬，網友不解地問「月薪真實能破十萬的職業只有醫牙嗎？」其他網友看了則認為，判斷收入高低應該要看年薪，網友認為「年薪120萬以上的職業應該不罕見」。

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

職場上男女同事相處，彼此分際的掌握很重要，否則容易惹來流言蜚語。一名網友表示朋友的女友和男同事一起出差，礙於公司經費問題，兩人須同住一房，女友說這種情形很正常，很多公司都這樣，朋友為此煩惱的要死，網友問「這是真的嗎？」，貼文引發熱議，眾人直說「快離職」。

他問工作選責任制還是打卡制？ 網友揭曉真實情況

有些人雖擁有高薪資的收入，不過卻也背負著責任制的壓力，近日就有網友提到自己的工作常常要加班，讓他覺得相當疲憊不堪，因此發文問多數人責任制工作也多為高工時嗎？文章發出後也引起網友討論。

機器難取代！「鏟花」年薪千萬年輕人卻不做 內行曝關鍵原因

「鏟花」是利用人工削刀，矯正機械加工留下的誤差，由於機器難取代，因此不少公司開出高薪聘請鏟花技師。然而有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題曝光後，內行人點出關鍵原因解答。

先把你騙進來再說！網友熱議地雷工作10大特徵 遇到快逃

有些職缺一看就知道是地雷！大多數人在找工作時，都想找個可以穩定成長、不會馬上就想辭職的公司，畢竟投履歷、面試的過程實在相當煎熬，但偶爾還是會發生「原本以為職缺很棒，實際工作後才發現是屎缺」的情況，結果又得陷入找工作的輪迴。

改變社會！力世代講座 跨領域找解方

由社企流、聯合報系願景工程、林堉璘宏泰教育基金會共同規畫的「力世代職涯講座」昨舉行台北場。社企流執行長林以涵分享，有志投入社創領域者，需培養解決力、利他力、創新力、領導力、數位力；更要追求自我成長，積極主動且願意承擔，不吝與他人合作，懂得如何面對挫折。

力世代職涯講座暨挑戰賽 找出青年求職關鍵心法

由社企流、聯合報系願景工程、林堉璘宏泰教育基金會共同舉辦的「力世代職涯講座」今日起跑。社企流執行長林以涵表示，有志投入社...

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

說到大學熱門科系很多人聯想到電機、資工、醫科與法律，這4個科系畢業後通常都有好出路。對此，一名網友不解提問，照理說電機系出來底薪都很高，工作也不算難找，「為何每年有一堆電機系學生搶著報考國考」，貼文一出，內行人點出2關鍵分析。

面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

面試是求職過程中最重要的一道關卡，業者會評量求職者的學經歷來做為依據，一名女網友日前發文表示前一份工作是牙醫診所的助理，不知是否是因為職位的關係，讓她在最近的面試當中感受到對方的鄙視，也讓她萌生想編造工作經歷的念頭，但鄉民們看了紛紛直呼不可，很容易被拆穿謊言。

他超精準打卡「整排7點59分上班」 網笑了：是不是強迫症

不少網友對於工作都有諸多怨言，最常被抱怨的就是「主管要求加班」，但就有一位網友分享他的同事不僅「準時」打卡上下班，還可以連續超精準的在上班前一分鐘完成打卡，打卡表上全然一致的上下班時間看了讓人相當舒暢，也有網友笑回「這人肯定是強迫症」。

熱門新聞

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

普渡品要吃完！命理師曝鬼門關7大禁忌 觸犯小心好兄弟不回去

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。