碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

傳統觀念總認為碩、博士月薪肯定比學士高，因此許多父母常勸告子女先讀研究所再出社會。但近日一名女網友表示，即使碩士畢業隔了將近一個月仍找不到工作，壓力之大讓她爆哭且睡不好，而她曝光本科月薪行情後更讓網友驚呼「怕爆」！

一位女網友在「Dcard」PO文，她提到雖然當初同儕表示念碩士不見得對未來有幫助，但家人認為取得碩士文憑後較容易找工作，最後她選擇聽從家人意見念研究所。不料入學不到一個月就察覺不對勁，原PO大嘆課程對未來生涯沒有幫助、興起休學念頭，無奈家人不允許只得咬著牙苦撐。但是，直到現在念完2年畢業了，原PO仍大嘆「浪費時間、沒學到東西」，十分後悔攻讀碩士。

但真正的痛苦可能在畢業後才開始，原PO提到家人希望能找一份有發展性的工作，但她直到畢業26天後仍待業中。原PO表示受到疫情影響，所學科目相關工作的職缺不多，至今面試4間雖然僅1間沒上，但剩下3個職缺都是基層單位，待遇更是慘不忍睹：

1.月薪2萬4千元+3千元津貼、有加班費，月休8天 2.月薪2萬4千元+1千元津貼，月休6天 3.月薪2萬5千元+每日80元餐費，月休8天

原PO補充，非本行工作面試後大多數無聯絡，僅一間開價月薪2萬7千元，但對方直白表示該份工作沒有發展性，因此慘遭父母打槍；另外有一份朋友介紹的本行工作，而且職位比上述3間本行基層工作要高一階，唯獨需要在外縣市工作，無奈原PO爸媽極力反對，甚至撂狠話與其到外縣市工作不如去洗碗。

文末原PO感嘆為了找工作和父母鬧得不愉快，因為待業中的身分更讓她沒面子和朋友聚餐，壓力大到讓她表示「每天都焦慮都覺得找不到工作，自己到底能做什麼」、「到底怎樣的工作才被允許」？

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人表示「到底是妳在找工作，還是妳爸媽在找工作啊」、「爸媽的意見只是參考，不該一昧的遵從」、「什麼科系、哪間學校都沒說，網友要怎麼分析」、「才畢業26天嗎？多找久一點沒關係吧」；還有正在攻讀碩士的網友表示「看到這篇怕爆」。

對於原PO困惱，也有過來人給予鼓勵，她表示自己當初學店文組畢業起薪24K，但3年過後薪水變成40K，她鼓勵原PO「現在要做的是打起精神，想想自己以後想做什麼、想到哪個薪資水平」。