月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

想要月入十萬，挑對職業很重要。近日網友在《批踢踢實業坊》上討論，他從人力銀行的薪資公秤中發現，台灣多數職業月薪都沒有十萬，網友不解地問「月薪真實能破十萬的職業只有牙醫嗎？」其他網友看了則認為，判斷收入高低應該要看年薪，網友認為「年薪120萬以上的職業應該不罕見」。

原Po在「批踢踢實業坊」上表示，他從1111人力銀行的薪資公秤中看到，台灣九成以上職業月薪都沒有十萬元，他解釋「舉凡工程師、傳產、高考公務員、會計師等等，都是靠分紅或獎金在撐的」，原Po查完資料後，發現月薪真正破十萬以上，甚至到十五萬的工作只有牙醫師，他詢問其他網友「月薪能破十萬的職業只有醫牙？」

牙醫師的平均薪資圖表。圖截自1111人力銀行薪資公秤

許多網友看了都認為靠月薪衡量薪水不太準，「這年頭哪有人在看月薪」、「年薪120是醫牙的起薪，有些頂尖公司的起薪也在這個數字上下」、「年薪不是單純的月薪乘十二」、「要問就問均薪，每個行業頂尖要破10並不難」、「有分大月小月，沒人說月薪不準吧」。

也有人舉出月薪破十萬的行業，「一堆政治人物輕鬆屌虐」、「油電糖水鋼管理師級以上」、「職業駕駛好像可以」、「跑船的」、「司法官起薪就十萬」、「我開貨櫃車一個月破8 萬」、「早餐店輕鬆月入10萬也一堆」、「一般國中小校長就差不多120萬了」。