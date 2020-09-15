女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

職場上男女同事相處，彼此分際的掌握很重要，否則容易惹來流言蜚語。一名網友表示朋友的女友和男同事一起出差，礙於公司經費問題，兩人須同住一房，女友說這種情形很正常，很多公司都這樣，朋友為此煩惱的要死，網友問「這是真的嗎？」，貼文引發熱議，眾人直說「快離職」。

一名網友在《PTT Gossiping》發文，稱朋友的女友要跟男性主管去台北出差，因為公司要省經費，只訂了一間房間。朋友的女友說「不用擔心，是兩張床」，並「打包票說不會換睡衣，套裝會穿著，而且這很正常，很多公司都這樣」，網友好奇問大家「這是真的嗎？」

貼文引發熱議，眾人一面倒回應「假的」、「超不正常」，表示「沒有一間公司出差是男女同一間兩人房的啦，如果有，那肯定有人有鬼」、「主管也是女生就正常，男女同一間不正常」；有人怒嗆「一間房間多少錢？」、「你朋友出錢再訂一間啊」。

一般若不是男女朋友多不會同睡一房，擔心不方便及造成誤會，質疑該公司「有必要省錢省到這種程度？」、「一家窮公司省差旅費，快離職」。而且女性當事人還認為這情況很正常，認為「這完全不避嫌是完全無視你朋友」、「正常還在意另一半的人一定會避諱這種事發生」、「可以分手了」。