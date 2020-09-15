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傳遞感動的故事 超人醫生徐超斌等獲最感人工作貢獻獎

聯合新聞網 / 台北訊

2020最感人工作貢獻獎昨天在台北喜來登飯店舉行，國民黨主席江啟臣、靜思書軒營運長蔡青兒、經濟部工業局局長呂正華、財團法人商業研究院董事長許添財、主播方念華、前立法委員鄭寶清、台達電人資長陳啟禎、遠傳電信人資長周博儀與會。

為了創造職場正向循環，持續鼓勵社會中良善的力量， 1111人力銀行與財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同舉辦「2020最感人工作貢獻獎」頒獎典禮，1111人力銀行總裁林文雄表示，得獎人選先經由企業主管、同仁推薦後，再經網友票選、專家評審團嚴選出11位大類得獎者，期望透過「感人的工作、感動的故事」，化解社會貧富懸殊、世代對立的衝突。

林文雄表示，台灣賺錢的企業很多，但社會基層、窮困的人也不少，為了一家人的溫飽，三更半夜仍辛勞工作；林文雄回憶起三年前的一個夜晚，深夜回家看到大樓保全守護住戶安全徹夜不眠、堅守岡位，為了感念保全的辛苦，特別到附近麥當勞買漢堡慰勞他們，沒想到凌晨12時多，不少工作人員在油鍋烤爐旁忙著，外送員在寒冷夜晚穿街過巷，滿足深夜肚子餓的民眾，好多角落感人故事值得發掘，興起1111人力銀行頒此獎項，期望良善的故事可以流傳下去。

呂正華表示，此次頒獎11大類及44 類小類除外，在各行各業都有一群人兢兢業業在工作崗位上付出。現場在座得獎者付出您們的青春、專業、熱忱。他以口罩國家隊為例，每一位在基層認真在崗位上執行任務的每個人都是值得鼓勵的精神

「最感人工作貢獻獎」推動委員會主任委員許添財表示，11大類的得主中，有為南迴醫院付出20年青春歲月的「超人醫生」徐超斌；也有邁入高齡，卻主動學習數位自助點餐機的麥當勞款待大使蔡靜儀奶奶；更有下半身癱瘓的輪椅族劉炫成，不但以氣球藝術站穩腳步，更創立社會企業幫助更多弱勢族群。

另一名交通物流類得獎人、台灣高鐵服勤員覃湘庭表示，如何把推車推得有溫度，是她每天思考的事情，她分享自己的座右銘是「做自己喜歡的事，讓喜歡的事變得有價值」。

麥當勞 保全 鄭寶清

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