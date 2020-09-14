他問工作選責任制還是打卡制？ 網友揭曉真實情況

有些人雖擁有高薪資的收入，不過卻也背負著責任制的壓力，近日就有網友提到自己的工作常常要加班，讓他覺得相當疲憊不堪，因此發文問多數人責任制工作也多為高工時嗎？文章發出後也引起網友討論。

原po在「Ptt WomenTalk」板發文提到，自己的工作很常需要加班，雖然很習慣了不過因為假日的時間都奉獻給工作，讓他覺得沒有什麼自己的時間，不禁直呼「責任制根本就像變相的奴隸契約，彈性工時彈性成高工時」。而原po也好奇大多數人責任制工作是否為高工時呢，若是可以重選工作會選打卡制還是責任制？

而網友們也紛紛對責任制表達看法，「責任制是做完就下班，但黃種人責任制不太一樣」、「無論什麼制，都是慣老闆定出來」，也有人說工作就只有「上班打卡制，下班責任制」，根本就像是打卡責任制。

事實上責任制的法律依據為勞動基準法第84條之一，不過只限於監督、管理人員或責任制專業人員、監視性或間歇性之工作、其他性質特殊之工作的職業另行書面約定，且應報請當地主管機關核備，才可排除勞基法所規定的工時、例假、國定假日和女性夜間工作等限制；不過若是特別休假、延長工作時間請領加班費、調動工作限制的情況下，勞工仍受到勞基法保障。