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機器難取代！「鏟花」年薪千萬年輕人卻不做 內行曝關鍵原因
「鏟花」是利用人工削刀，矯正機械加工留下的誤差，由於機器難取代，因此不少公司開出高薪聘請鏟花技師。然而有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題曝光後，內行人點出關鍵原因解答。
原PO在PTT發文表示，「機械產業最不能缺少的就是鏟花師，很多新聞採訪的師傅年薪都千萬起跳，遠高於台積電和聯發科至少五倍以上，而且鏟花師的工作內容不難，就是拿一根鐵棍在鋼板上來回搓磨，現在技術更進步，只要把鐵棍固定在肚子，用腰部的力量去來回搓動就好」。
接著他提到，「這麼好的工作機會，做個一兩年直接用現金買車、買房，受薪階級只有整形醫師才有這種待遇吧，為何現在的年輕人不肯從事這行業呢？」對於原PO提到年薪千萬，有不少網友反駁誇大，出師前薪水不高，出師後確實有機會30歲前年薪百萬，不過不是人人都能達到出師水準，因為這行需要高技藝與體力。
此外有鄉民打臉原PO其他看法，指出鏟花師需有專業工藝技術，並非人人都能當，「沒天賦十年都練不出來」、「台灣沒幾個人能做高精技術技工」、「這技術需要老師傅傳承，不然真的學不來」、「這職業機器完全不能取代，很需要技術做久會有職業病」、「這個技術短時間是無法一夜致富的，這很仰賴時間與心力，長期下來不僅腰部以下問題很多，手指手部也都很職業病，雖然錢很多，但說真的，年輕人（包含我）真的無法在這技術面深入」。
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