快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機器難取代！「鏟花」年薪千萬年輕人卻不做 內行曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題一出掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題一出掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

「鏟花」是利用人工削刀，矯正機械加工留下的誤差，由於機器難取代，因此不少公司開出高薪聘請鏟花技師。然而有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題曝光後，內行人點出關鍵原因解答。

原PO在PTT發文表示，「機械產業最不能缺少的就是鏟花師，很多新聞採訪的師傅年薪都千萬起跳，遠高於台積電和聯發科至少五倍以上，而且鏟花師的工作內容不難，就是拿一根鐵棍在鋼板上來回搓磨，現在技術更進步，只要把鐵棍固定在肚子，用腰部的力量去來回搓動就好」。

接著他提到，「這麼好的工作機會，做個一兩年直接用現金買車、買房，受薪階級只有整形醫師才有這種待遇吧，為何現在的年輕人不肯從事這行業呢？」對於原PO提到年薪千萬，有不少網友反駁誇大，出師前薪水不高，出師後確實有機會30歲前年薪百萬，不過不是人人都能達到出師水準，因為這行需要高技藝與體力。

此外有鄉民打臉原PO其他看法，指出鏟花師需有專業工藝技術，並非人人都能當，「沒天賦十年都練不出來」、「台灣沒幾個人能做高精技術技工」、「這技術需要老師傅傳承，不然真的學不來」、「這職業機器完全不能取代，很需要技術做久會有職業病」、「這個技術短時間是無法一夜致富的，這很仰賴時間與心力，長期下來不僅腰部以下問題很多，手指手部也都很職業病，雖然錢很多，但說真的，年輕人（包含我）真的無法在這技術面深入」。

PTT 高薪

延伸閱讀

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

買整車衛生棉遭酸「有留這麼多血」 真實用途曝光網暖翻致謝

好市多推「中秋海鮮燒烤組」 澎湃內容物網心動：痛風也甘願

顧搶口罩！孩打翻茶葉蛋「整鍋淋身」 婦人事不關己網暴怒

相關新聞

超狂實習生月領65K！要實習先選這五間公司

羨煞人！比薪水今（14）日公布9月甫完成的「實習生」薪資數據分析，從10萬多筆薪資回報資料中發現，竟有實習生的薪資可高過...

機器難取代！「鏟花」年薪千萬年輕人卻不做 內行曝關鍵原因

「鏟花」是利用人工削刀，矯正機械加工留下的誤差，由於機器難取代，因此不少公司開出高薪聘請鏟花技師。然而有網友不解「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做」，問題曝光後，內行人點出關鍵原因解答。

先把你騙進來再說！網友熱議地雷工作10大特徵 遇到快逃

有些職缺一看就知道是地雷！大多數人在找工作時，都想找個可以穩定成長、不會馬上就想辭職的公司，畢竟投履歷、面試的過程實在相當煎熬，但偶爾還是會發生「原本以為職缺很棒，實際工作後才發現是屎缺」的情況，結果又得陷入找工作的輪迴。

改變社會！力世代講座 跨領域找解方

由社企流、聯合報系願景工程、林堉璘宏泰教育基金會共同規畫的「力世代職涯講座」昨舉行台北場。社企流執行長林以涵分享，有志投入社創領域者，需培養解決力、利他力、創新力、領導力、數位力；更要追求自我成長，積極主動且願意承擔，不吝與他人合作，懂得如何面對挫折。

力世代職涯講座暨挑戰賽 找出青年求職關鍵心法

由社企流、聯合報系願景工程、林堉璘宏泰教育基金會共同舉辦的「力世代職涯講座」今日起跑。社企流執行長林以涵表示，有志投入社...

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

說到大學熱門科系很多人聯想到電機、資工、醫科與法律，這4個科系畢業後通常都有好出路。對此，一名網友不解提問，照理說電機系出來底薪都很高，工作也不算難找，「為何每年有一堆電機系學生搶著報考國考」，貼文一出，內行人點出2關鍵分析。

面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

面試是求職過程中最重要的一道關卡，業者會評量求職者的學經歷來做為依據，一名女網友日前發文表示前一份工作是牙醫診所的助理，不知是否是因為職位的關係，讓她在最近的面試當中感受到對方的鄙視，也讓她萌生想編造工作經歷的念頭，但鄉民們看了紛紛直呼不可，很容易被拆穿謊言。

他超精準打卡「整排7點59分上班」 網笑了：是不是強迫症

不少網友對於工作都有諸多怨言，最常被抱怨的就是「主管要求加班」，但就有一位網友分享他的同事不僅「準時」打卡上下班，還可以連續超精準的在上班前一分鐘完成打卡，打卡表上全然一致的上下班時間看了讓人相當舒暢，也有網友笑回「這人肯定是強迫症」。

台積電假日面試 網友熱議

台積電今年接單暢旺，董事長劉德音上月曾釋出今年要大舉徵才8,000人的訊息。近日有網友在PTT發文表示，收到台積電安排在假日面試的通知，時間的安排讓人好奇，貼文引來許多網友回應挑假日面試是有玄機的，暗示「這工作沒假日」、「這是你最後一次看到假日了」。

數位產業徵才 年薪上看220萬

本周末連續2天台南市都有求職博覽會，台南市府12日在嘉南藥理大學舉辦「台南呷頭路就業博覽會」，提供逾6千多個職缺，13日...

想下班卻遭前輩阻止「老闆沒走你敢走？」 網嘆：這就是奴性

不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，能與公司同事和睦相處，在指定工作時間內有效率的完成工作是最棒的，但有一名網友分享日前他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

根據勞動部公布108年7月的薪資調查，軟體開發及程式設計師經常性薪資可達6.9萬，但一名網友卻在徵才網站上發現嘉義市一間公司徵求軟體工程師的職缺，除了限制學歷必須碩士以上外，令人傻眼的是薪資竟然只開24K，讓他驚呼「真是刷新我三觀」。

熱門新聞

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

吳德榮：明起秋老虎來了！白天高溫如夏 午後熱對流旺盛

男童嘔吐意外在肚子裡發現5白點 醫師：快停售巴克球

影帝、歌手因心血管疾病去世...牙痛、手酸是警訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。