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先把你騙進來再說！網友熱議地雷工作10大特徵 遇到快逃

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

有些職缺一看就知道是地雷！

大多數人在找工作時，都想找個可以穩定成長、不會馬上就想辭職的公司，畢竟投履歷、面試的過程實在相當煎熬，但偶爾還是會發生「原本以為職缺很棒，實際工作後才發現是屎缺」的情況，結果又得陷入找工作的輪迴。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查出網友認為屎缺會有的十大特徵，帶你從一些蛛絲馬跡判斷到底是不是爛工作，省下大半時間！

image source：pakutaso

地雷工作特徵

NO10.實際工作與職缺描述不同

看職缺描述時，感覺這職缺就是專門為自己開的，所有學經歷都符合，一定能快速勝任，但實際面試後，才發現跟求職網寫的不一樣，根本是在做另一個完全不相關的工作。不管是應徵行政變成做業務的，或是應徵文組職務變成理組職務的，可能都是公司想用不實的徵才資訊先把人找進去，至於實際做什麼內容，就看老闆心情決定。

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NO.9面試官不尊重人

不只是公司在面試你，你也同時在面試公司，有些面試官卻愛用酸言酸語來貶低應徵者，甚至人身攻擊、問隱私問題，造成應徵者的不舒服。有時面試官遲到好幾個小時，也讓應試者覺得非常浪費時間。有網友提到，從面試公司「有沒有提供水」，就可以看出這公司對員工的尊重程度，畢竟面試過程要一直交談，公司提供茶水給應徵者是基本的禮貌。

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NO.8誇大公司前景講得天花亂墜

才剛進會議室開始面試，面試官就開始滔滔不絕講起公司有多好、多厲害，像是「大規模招聘」、「幾年內上市」、「未來產值達幾億」等，還畫大餅說這職位未來發展性很好、保證會給你高薪，宣稱公司福利都很好、老闆多會賺錢等，但實際問他細節，他卻支支吾吾、狂打太極，只不斷跳針說「你進來就知道了」，那就得小心是不是面試官在講幹話了。

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NO.7工作包山包海或非常抽象

在求職網上常會看到，一個職位就負責業務、人資、會計、行政等工作，或是職位描述寫得非常抽象，甚至只有一行「完成主管交辦事項」，直接問面試官，他也講不出來，或是會說「這個工作可以讓你學很多」，這種情況通常是公司想把一個人當五個人用，從這個小細節，也可以看出或許這公司並不尊重專業。

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NO.6福利只有「享勞健保」

明明勞健保就是勞工基本權益，為什麼常會看到職缺福利寫「享勞健保」呢？有許多網友認為是因為「沒其他可以寫的福利」，也有網友表示，真的有些公司沒有幫員工保勞健保，所以公司才會特別寫出來。不過基本的權益被歸類成福利，也讓人很想問，那是不是也該寫「享月薪」、「享加班費」呢？

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NO.5規定離職要罰錢

很多人為了趕快上班，工作合約都沒看過就簽下去，仔細看才發現，公司規定要做滿好幾年才能離職，否則就要付天價違約金，之前也有人分享，離職後才發現被公司以「不回訊息」、「服裝儀容不整」等奇怪名義扣薪。

其實《518人力銀行》指出，根據現行勞基法，一般技術要求不高的職務，並不構成「最低服務年限」的補償條件，所以即便有約定最低服務年限，在法律上也可能是無效的喔！

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NO.4要求吃苦耐勞、抗壓性高

徵才常會看到希望應徵者「吃苦耐勞」、「抗壓性高」，不過通常這樣的職位，薪水也很苦，通常就是要你加班加好加滿，更有許多網友認為，職位描述寫到這些關鍵字，是代表老闆想找「奴性堅強」的員工。

《yes123求職網》專家也曾指出，面試時若說自己「吃苦耐勞，願意學習」，很容易被人資砍薪，畢竟能忍受低薪，就是吃苦耐勞的展現嘛！

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NO.3超快就錄取催你趕快上班

「我錄取你了，明天來上班吧！」早上叫你來面試，下午就叫你去上班，甚至還打電話叫你一兩天內就到職，這時可別高興得太早。

許多網友分享親身經驗，面試當下馬上錄取的工作，不是大好就是大壞，但通常一直叫你趕快到職、催你離開原工作的公司，就得特別小心，因為很大機率是這公司離職率很高，急著補人進去，也可能代表原職位的人快要離職，到職後甚至沒人交接，只能自己摸索。

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NO.2責任制沒有加班費

當你和面試官相談甚歡，他突然來一句「我們公司都是責任制的」，那就要小心了！因為言下之意，就是要你免費加班，上班打卡制、下班責任制，就算工作多到做不完，也不能申請加班費。

也有公司會直接在面試中表明「沒有加班費」，當每天都加班卻沒錢拿，真的會很心累。有網友認為加班可以換補休就該偷笑了，很難要求拿加班費。

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NO.1開萬年職缺流動率超高

找工作的時候常會發現，怎麼很多職缺徵了一年、兩年還在徵？或是職缺一直開開關關好幾次，真的投履歷又得不到回音。

許多網友認為，這種「萬年職缺」最主要的成因就是「流動率太高」，該職位可能壓力太大等各種原因，導致公司留不住人，每次新人來沒多久就走人，乾脆把職缺一直開著等人投履歷，如果你真的錄取，可能也只會像前人一樣，很快就閃人了。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月11日至2020年09月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『屎缺特徵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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