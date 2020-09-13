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電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「為何電機系畢業要去考公務員」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「為何電機系畢業要去考公務員」，問題曝光掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

說到大學熱門科系很多人聯想到電機、資工、醫科與法律，這4個科系畢業後通常都有好出路。對此，一名網友不解提問，照理說電機系出來底薪都很高，工作也不算難找，「為何每年有一堆電機系學生搶著報考國考」，貼文一出，內行人點出2關鍵分析。

原PO在PTT發文提及，「電機系是台灣第三強科系，基本上畢業出社會起薪都很高，應該只輸醫牙（醫學系、牙醫系）而已，但聽說每年有很多電機系的畢業生跑去考經濟部招考，或高考、普考、地方特考，先不說考進去得花很多時間準備，即便順利通過，現在公家機關一堆人佔著爽缺，新人辛苦工作只領3、4萬薪水，怎麼不去科技業賺年薪百萬，有人知道原因嗎？」

問題曝光後，多數網友認為「生活品質」、「健康因素」是首要考量，「台積電工作很可怕，拿生命健康在換的」、「生活跟金錢的取捨，從科技業跳出來的人，大多是不想再過這種生活」、「想要活久一點的人」、「做專案做到壓力大，有天你會崩潰的」、「公務員沒有任何壓力，生活品質佳」。

另外也有人直言，當公務員比在私人企業工作好太多，「每天6點下班，月薪6萬做個十年，不錯呀！」、「公家機關爽多了，錢夠用就好」、「國營穩定升薪，在外面要幹到死」、「等你每天七點下班，看國考的同學五點下班你就知道為什麼了！更不用說五年後，你同學的薪水根本不輸你甚至可能比你還高」。

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