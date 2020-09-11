面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

面試是求職過程中最重要的一道關卡，業者會評量求職者的學經歷來做為依據，一名女網友日前發文表示前一份工作是牙醫診所的助理，不知是否是因為職位的關係，讓她在最近的面試當中感受到對方的鄙視，也讓她萌生想編造工作經歷的念頭，但鄉民們看了紛紛直呼不可，很容易被拆穿謊言。

原PO在《Dcard》論壇寫道前一份工作是牙助，但沒有勞健保的紀錄，最近想要換新工作，於是面試了10間公司，但她發現雇主得知自己的前一份職務內容後，都覺得那只是一份打雜的工作，甚至還感覺到對方有鄙視的意味，連去面試業務助理都被嫌棄。

原PO說她想面試的新工作是行銷企劃，因為大學時候是行銷系，只不過沒有作品，再加上前一份工作的關係，讓她擔心找不到工作，只好上網發文求助網友詢問說「我可以編說在一間小的廣告公司上班嗎？公司真的會打去前公司問嗎？」

貼文一出讓許多網友大感吃驚，勸原PO最好打消這個念頭，「一但被發現妳騙人就完了！妳可以騙資歷，但是工作能力卻騙不了人，懂嗎？」、「應徵者應該誠實至上，就像妳也不希望公司回覆妳的資訊有落差一樣」、「很多老闆都會問前公司名字，萬一老闆真的去問妳就完了」、「不精進自己的能力還想造假，是嫌自己的人生太順遂想挑戰一下？」、「面試隨便問幾句就會穿幫了」。