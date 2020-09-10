他超精準打卡「整排7點59分上班」 網笑了：是不是強迫症

不少網友對於工作都有諸多怨言，最常被抱怨的就是「主管要求加班」，但就有一位網友分享他的同事不僅「準時」打卡上下班，還可以連續超精準的在上班前一分鐘完成打卡，打卡表上全然一致的上下班時間看了讓人相當舒暢，也有網友笑回「這人肯定是強迫症」。

一位網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享他的同事所做的超狂事蹟，他貼出一張同事的上下班打卡表，只見上下班時間都能超精準的打在「07：59」、「17：30」的位置，連中午午休的30分鐘也能在「12：29」前完成打卡動作，完全一致的表現讓人相當佩服。

原PO也搞笑表示「遇到這麼準時的員工，你是老闆你會怎麼做？」網友們看後紛紛留言，「時間管理非常好，這種員工效率異於常人」、「非常有時間觀念的好員工！」、「都29分也太厲害了吧，有夠會抓時間」、「加薪！時間控管能力很棒！」、「通常要打這種數字都會早到」。

也有網友笑回，「肯定是強迫症」、「他是不是顧打卡機的」、「當然準時發薪，還用說嗎？」、「蠻好的，誰也沒欠誰啊」、「時間管理大師......」、「準時上班、準時下班這很應該，老闆都是慣出來的」、「『提早來、慢點走』不代表就一定看重這份工作呀～」。