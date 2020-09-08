快訊

康軒董事長居家檢疫外出被主管家屬檢舉 發聲明道歉了

利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想下班卻遭前輩阻止「老闆沒走你敢走？」 網嘆：這就是奴性

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，但卻也有人認為要遵守公司文化，等主管下班後才能下班。示意圖／ingimage
不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，但卻也有人認為要遵守公司文化，等主管下班後才能下班。示意圖／ingimage

不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，能與公司同事和睦相處，在指定工作時間內有效率的完成工作是最棒的，但有一名網友分享日前他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！

一名網友在PTT八卦板發文表示，最近到一家日商工作，前期都會先上課、環境教育等等，快到下班時間時，他開始收拾東西準備下班，沒想到卻被帶他的前輩制止並說了一句「老闆都還沒下班，你敢下班？」，便要他看一下信件、確認上課內容有沒問題，這讓原PO直呼「這句話是不是很奴？」也好奇大家會選擇吞下去還是直接離開？

網友們看完後紛紛留言「講這句話大概一輩子奴隸」、「我都第一個走的」、「看薪水值不值得吞阿！」、「離職吧！這種文化不值得待」、「1.吞下去2.離職3.檢舉，都這麼大人了自己做決定好嗎？」、「是很奴沒錯啊！而且這種時間運作方式很沒有效率」、「有時候根本只是主管想做樣子給老闆看，老闆未必覺得留下就是認真」。

也有網友問「為什麼老闆沒下班不能下班？」、「到點就該下班了，留著混時間意義在哪裡？」、「時間到不走留下來是能有啥好印象？不守時嗎？」、「原來這年頭還有這種人？」、「老闆有給加班費？」。

有一名網友分享他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！圖擷自PTT八卦板
有一名網友分享他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！圖擷自PTT八卦板

薪水 加班費 PTT

延伸閱讀

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

任職軟體業大學學歷就夠？他曝秘辛：論這點大學就夠了

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

相關新聞

想下班卻遭前輩阻止「老闆沒走你敢走？」 網嘆：這就是奴性

不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，能與公司同事和睦相處，在指定工作時間內有效率的完成工作是最棒的，但有一名網友分享日前他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

根據勞動部公布108年7月的薪資調查，軟體開發及程式設計師經常性薪資可達6.9萬，但一名網友卻在徵才網站上發現嘉義市一間公司徵求軟體工程師的職缺，除了限制學歷必須碩士以上外，令人傻眼的是薪資竟然只開24K，讓他驚呼「真是刷新我三觀」。

第一桶金／簡儀松50萬創業 感謝貴人相挺

台中市梅川西路的西餐廳「好食慢慢」，連疫情期間生意都不錯，平日更一位難求；老闆兼主廚簡儀松當初僅以50萬元創業，扣掉頂店...

嘉縣徵才 口罩國家隊贏台積電

嘉義縣政府昨天在人力發展所舉辦徵才活動，42家廠商提供1700多個工作機會，半導體科技大廠台積電為南科擴廠，釋出2百個職...

貨運司機月入五萬為何缺人？ 網嘆：用生命換錢

每一個行業都有辛苦的地方，因此不論做哪種產業，對別人的職業都要抱持尊重的態度。有網友近期發文討論，表示貨運司機月收入都有五、六萬，但流動率超高，且都是有年紀的人在從事，因此好奇詢問大家缺人的原因。對此，網友們紛紛透露貨運工作辛苦的一面，稱是用生命在換錢。

即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

面試是進入職場的第一關，印象中都認為公司尋找人才除了注重學歷外，經歷也是很重要的一環，但有女網友在PTT寫道朋友的學妹有人資工作經驗，日前找新工作時卻輸給了會英文但沒有相關人資經驗的對手，讓她很想問「外商人資缺只看學歷和英文？」

她問試用期薪水只領2萬8很廉價？ 網友曝影響價值關鍵

薪水只有2萬8千元很廉價嗎？一名網友提到目前找工作的態度是「先求有再求好」，而目前新工作所開出的試用期薪水只有2萬8千元，讓他思考是不是太不值得，因此詢問網友意見，此文一出也引發討論。

都是工程師薪水卻不同？ 網曝關鍵：工作內容有差

許多職業被普遍認為是社會地位高的職業，薪水優渥讓人相當羨慕。一名網友和學妹聚餐時聊到社會地位高的職位，而他們認為工程師社會地位高，但原po卻不這麼認為，因此想問問網友們的看法。

拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事

雖然有人會說上班是來工作不是來交朋友的，但好同事的定義不只是能敞開心扉的來往，最重要的是在工作上的態度，能夠分工合作、不當雷隊友就相當加分，反之若遇到事牽拖、分內工作擺爛給別人收拾的人，真的會讓人崩潰到想要離職啊！

三大心態，讓你職場菜鳥變天菜！恭喜史上最幸運的你

正式邁入九月了，你找到工作了嗎？如果找到，恭喜你，成為史上最幸運的職場菜鳥！這篇即將告訴你，菜鳥必備三大心態，讓你再菜也要做天菜！

他想離職卻不捨6萬月薪 網揭薪資差異：基層員工都超過

換工作是每個人一生的職涯歷程中多少都會經歷到的過程，然而是否勇敢遞出離職信和跳槽，薪水想必是大多數人的首要考量因素。就有一名網友日前萌生離職念頭，不過礙於自己的月薪有五、六萬，加上在原先的職場已經累積到主管級的年資，因而躊躇不決。上網詢問網友看法後，不少人認為主管等級領這薪水「好慘」、「基層員工都超過」。

員林彰化南投中高齡就業看這裡！3場聯合徵才來了

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛今天說，為振興就業並協助中高齡重返職場，九月將在員林、彰化、南投各舉辦一場聯合徵才活動，邀...

熱門新聞

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。