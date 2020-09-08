想下班卻遭前輩阻止「老闆沒走你敢走？」 網嘆：這就是奴性

每一個行業都有辛苦的地方，因此不論做哪種產業，對別人的職業都要抱持尊重的態度。有網友近期發文討論，表示貨運司機月收入都有五、六萬，但流動率超高，且都是有年紀的人在從事，因此好奇詢問大家缺人的原因。對此，網友們紛紛透露貨運工作辛苦的一面，稱是用生命在換錢。

2020-09-05 11:46