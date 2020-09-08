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想下班卻遭前輩阻止「老闆沒走你敢走？」 網嘆：這就是奴性
不少人夢想中的工作除了待遇好，更希望能準時上下班，能與公司同事和睦相處，在指定工作時間內有效率的完成工作是最棒的，但有一名網友分享日前他到一家公司上班，到了下班時間他準備離開，而帶他的前輩卻制止他，並問他「老闆都還沒下班，你敢下班？」讓他當場傻眼，直呼這就是奴性！
一名網友在PTT八卦板發文表示，最近到一家日商工作，前期都會先上課、環境教育等等，快到下班時間時，他開始收拾東西準備下班，沒想到卻被帶他的前輩制止並說了一句「老闆都還沒下班，你敢下班？」，便要他看一下信件、確認上課內容有沒問題，這讓原PO直呼「這句話是不是很奴？」也好奇大家會選擇吞下去還是直接離開？
網友們看完後紛紛留言「講這句話大概一輩子奴隸」、「我都第一個走的」、「看薪水值不值得吞阿！」、「離職吧！這種文化不值得待」、「1.吞下去2.離職3.檢舉，都這麼大人了自己做決定好嗎？」、「是很奴沒錯啊！而且這種時間運作方式很沒有效率」、「有時候根本只是主管想做樣子給老闆看，老闆未必覺得留下就是認真」。
也有網友問「為什麼老闆沒下班不能下班？」、「到點就該下班了，留著混時間意義在哪裡？」、「時間到不走留下來是能有啥好印象？不守時嗎？」、「原來這年頭還有這種人？」、「老闆有給加班費？」。
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