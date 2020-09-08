徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

根據勞動部公布108年7月的薪資調查，軟體開發及程式設計師經常性薪資可達6.9萬，但一名網友卻在徵才網站上發現嘉義市一間公司徵求軟體工程師的職缺，除了限制學歷必須碩士以上外，令人傻眼的是薪資竟然只開24K，讓他驚呼「真是刷新我三觀」。

原PO在Dcard上貼出在求職網站上看到的職缺，雖然是徵求軟體工程師、並要求碩博士學歷，但薪資卻不成正比的只開出24K至25K，讓他十分詫異。貼文一出掀起不少網友討論，表示「很多工作都要求博碩士然後給基本薪資，大學畢業的我不知道該怎麼辦」，認為即便是沒有經驗的社會新鮮人，但要求碩博士學歷卻開出這薪水「太侮辱人」。

有人認為可能與地區有關，相同職位在不同地區的薪資很可能會有差，對此原PO也提出自己的疑惑，過去曾在其他縣市看過小吃店外場有32K，不解為何這間公司的工程師薪水開的與一般人想像的差這麼多。未料有人直指眾網友的一番討論是「年輕人太多沒見過世面」，表示該公司其實早有內部人卡好位，只是依規定要公開職缺，直指這間公司只開24K「的確是來亂的」。

另有人提到其實徵才網站上的薪資都是參考，實際的薪資還是要當面問比較準，也有可能是該間公司規模較小，就算非科學園區、軟體園區的職缺，要求碩博學歷卻只給24K「真的是找猴子」。推文掀起不少討論，有眼尖的網友發現，事後該公司也已將薪資調整為2萬5至2萬8。