貨運司機月入五萬為何缺人？ 網嘆：用生命換錢

每一個行業都有辛苦的地方，因此不論做哪種產業，對別人的職業都要抱持尊重的態度。有網友近期發文討論，表示貨運司機月收入都有五、六萬，但流動率超高，且都是有年紀的人在從事，因此好奇詢問大家缺人的原因。對此，網友們紛紛透露貨運工作辛苦的一面，稱是用生命在換錢。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他說「聽說這個行業很好賺錢，一個月收入都有五六萬，好一點的開聯結車還可以到七萬多，可是流動率都超高的，然後看起來都是有年紀的人做的，為什麼這行留不住人」，他詢問網友表示，為什麼貨運司機都那麼缺人。

對此，網友紛紛留言，「駕照不好考」、「很累吧，整天在開車你不累嗎」、「長時間開車憋尿」、「開車很累，要一直集中精神」、「公車也不好開，幾分鐘就停一次還要注意乘客上下車」、「真的是用生命換錢」、「越重越特別的車輛，薪水越高，十多萬不少見」。

其中有網友透露客運司機的職業風險和，「平均工時很高，然後因為常坐著，腰會出毛病」、「飲食作息不正常，應該很多司機會利用半夜來開車比較不塞車」、「我七年多35噸司機啦 昨天工時十六小時，早上四點到晚上八點 支援的時候一天里程數10xx，閒的時候一天只做四小時」、「那天問板車的年輕人，底薪六萬，月領八萬，東部也要跑，聯結車一天12小是基本，平均時數算下來不比工讀生高多少，危險性又高」。