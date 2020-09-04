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加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

5年12人墜落 勞動部修「起重升降機具安全規則」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部日前修正發布「起重升降機具安全規則」，明定起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，不只雇主，起重機司機也要善盡監督責任。記者葉冠妤/攝影
勞動部日前修正發布「起重升降機具安全規則」，明定起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，不只雇主，起重機司機也要善盡監督責任。記者葉冠妤/攝影

據統計，2014到2019年期間，使用移動式起重機吊掛搭乘設備意外墜落的重大職災總共9件，造成12人死亡，為進一步預防起重機墜落災害，勞動部日前修正發布「起重升降機具安全規則」，明定起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，要求起重機司機也要善盡監督責任，否則將開罰雇主3萬30萬元，起重機司機日後恐連帶面臨刑責。

勞動部職安署職業安全組組長李文進指出，全台移動式起重機約1萬2千座，2014年至2019年期間，使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員從事作業，共發生9件重大職災，造成12人死亡，釀災主因多為作業人員未佩戴安全帶，搭乘設備未經專業機構簽認合格的違反比例也高。

李文進說，職安署參考「道路交通管理處罰條例」第31條有關車輛駕駛有義務告知乘客繫妥安全帶的規定，新增「起重升降機具安全規則」第19條第3項及第35條第3項規定，起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，搭乘設備使用不得超過限載員額。

他解釋，原本就規定要確實佩戴安全帶、安全帽，但執行效果不彰，因起重機司機須受訓、考取證照才能操作，本來就具備相關知識，這次修訂主要是加強起重機司機的監督責任。

此外，另新增「起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業注意事項」第5點第1項第15款規定，移動式起重機定期檢查時，應備妥搭乘設備及其簽認報告等相關資料，供檢查機構查核，強化搭乘設備管理。

重機 勞動部 職災

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