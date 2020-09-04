即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

面試是進入職場的第一關，印象中都認為公司尋找人才除了注重學歷外，經歷也是很重要的一環，但有女網友在PTT寫道朋友的學妹有人資工作經驗，日前找新工作時卻輸給了會英文但沒有相關人資經驗的對手，讓她很想問「外商人資缺只看學歷和英文？」

原PO表示朋友的學妹過去3年在系統商當人資招募，因此有豐富的經驗。最近學妹在找新工作，原PO朋友的外商公司也在找人資，於是就讓學妹先進行履歷內推，她說工作內容和角色就跟學妹過去3年做的類似，「撈履歷、電話邀約、初步面談，雖然基層但每天要做的量很大，抗壓性其實要高」。

原以為學妹機會很高，但原PO說內推完已經有幾個人選在談，偏偏學妹不在其中，「最後是一個清大商學系畢業，之前在做補習班教英文的人拿到offer」。原PO很訝異的表示學妹有「即戰力」，對工作內容又很熟悉，沒想到卻比不上高學歷且沒有相關經驗的人，讓她很感嘆的問「如果學妹想進科技業做人資，是不是只能去洗學歷了？」

貼文引來網友不同看法激辯，「可能這間公司覺得人資沒有專業吧」、「1因為這種不用專業，2有內推，所以妳朋友並沒優勢」、「會找去面試就看談的如何，妳學妹大概面談不夠好，另外表達能力、還有臨場表現也有關係」、「能力不足，面試表現不好，然後再來怪公司只挑高學歷」、「那個高學歷的，學歷高英文好又可以用新鮮人價格薪資，妳想公司會用誰呢？」

還有網友分享外商徵人的內幕，「外商比起來真的比較會看臉，英文好+外型佳十拿九穩了，學歷是加分」、「科技業越有制度的公司，確實會越要求學歷，尤其在行政類的人選這塊，少有讓步」、「十幾年前跟一個外商人資談過，他說外商是想找真正適合的專業人士進公司，而人資的工作就是說服對方進來。反觀台商人資是習慣砍薪，結果主管面試滿意的，卻因為人資阻撓而不來，所以外商寧願找個沒經驗的重新訓練，也不要找有經驗的台商人資」。