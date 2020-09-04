她問試用期薪水只領2萬8很廉價？ 網友曝影響價值關鍵

薪水只有2萬8千元很廉價嗎？一名網友提到目前找工作的態度是「先求有再求好」，而目前新工作所開出的試用期薪水只有2萬8千元，讓他思考是不是太不值得，因此詢問網友意見，此文一出也引發討論。

居住在台中的原po在「Ptt WomenTalk」發文表示，最近找了一個新工作並非是他最想要的類型，但因求職過程沒有想像中的順遂，因此他認為現階段的工作先求有再求好，否則日子也是一天天的浪費，原po表示想等工作累積半年經驗後再來謀求自己喜歡的工作。不過原po目前的新工作試用期月薪是給2萬8千元，雖制度有依照勞基法走，但還是不禁讓原po問「月薪2萬8會很廉價嗎？」

文章一出引發網友討論。網友認為大學畢業在台中能有2萬8，還不至於到過不去也不會顯得沒價值，「剛出社會在台中這還行」、「28Ｋ可以了，不然要一直吃老本或啃爸媽嗎」、「以前我剛到台中的時候24k還租房給你參考，後來薪水一路跳」、「在意價格不如在意價值，這份工作的內容妳覺得有意義就不廉價」。

不過也有網友勸原po若沒有太大的經濟壓力，就別隨便找工作浪費時間，「每一份工作都會影響下一份，你先求有再求好所浪費的機會成本恐怕比慢慢找大很多」、「寧願待業也不要低就」、「如果沒有家要養一人飽也沒有債務的話，我勸你趁年輕最好不要有騎驢找馬的心態」，也有人建議原po最少要把現在的工作待滿一年再離開，應該衡量自己能不能做一年。