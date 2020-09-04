快訊

評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她問試用期薪水只領2萬8很廉價？ 網友曝影響價值關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
台中一名網友領月薪28Ｋ問會不會太廉價。示意圖。圖片來源／ingimage
台中一名網友領月薪28Ｋ問會不會太廉價。示意圖。圖片來源／ingimage

薪水只有2萬8千元很廉價嗎？一名網友提到目前找工作的態度是「先求有再求好」，而目前新工作所開出的試用期薪水只有2萬8千元，讓他思考是不是太不值得，因此詢問網友意見，此文一出也引發討論。

居住在台中的原po在「Ptt WomenTalk」發文表示，最近找了一個新工作並非是他最想要的類型，但因求職過程沒有想像中的順遂，因此他認為現階段的工作先求有再求好，否則日子也是一天天的浪費，原po表示想等工作累積半年經驗後再來謀求自己喜歡的工作。不過原po目前的新工作試用期月薪是給2萬8千元，雖制度有依照勞基法走，但還是不禁讓原po問「月薪2萬8會很廉價嗎？」

文章一出引發網友討論。網友認為大學畢業在台中能有2萬8，還不至於到過不去也不會顯得沒價值，「剛出社會在台中這還行」、「28Ｋ可以了，不然要一直吃老本或啃爸媽嗎」、「以前我剛到台中的時候24k還租房給你參考，後來薪水一路跳」、「在意價格不如在意價值，這份工作的內容妳覺得有意義就不廉價」。

不過也有網友勸原po若沒有太大的經濟壓力，就別隨便找工作浪費時間，「每一份工作都會影響下一份，你先求有再求好所浪費的機會成本恐怕比慢慢找大很多」、「寧願待業也不要低就」、「如果沒有家要養一人飽也沒有債務的話，我勸你趁年輕最好不要有騎驢找馬的心態」，也有人建議原po最少要把現在的工作待滿一年再離開，應該衡量自己能不能做一年。

薪水 求職

延伸閱讀

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

超傲嬌停車場「歡迎光臨，哼！」網笑翻：被機器鄙視了

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

鬼月該搬嗎？房東換新冷氣後漲房租 房客想搬還被要求付油漆費

相關新聞

她問試用期薪水只領2萬8很廉價？ 網友曝影響價值關鍵

薪水只有2萬8千元很廉價嗎？一名網友提到目前找工作的態度是「先求有再求好」，而目前新工作所開出的試用期薪水只有2萬8千元，讓他思考是不是太不值得，因此詢問網友意見，此文一出也引發討論。

即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

面試是進入職場的第一關，印象中都認為公司尋找人才除了注重學歷外，經歷也是很重要的一環，但有女網友在PTT寫道朋友的學妹有人資工作經驗，日前找新工作時卻輸給了會英文但沒有相關人資經驗的對手，讓她很想問「外商人資缺只看學歷和英文？」

都是工程師薪水卻不同？ 網曝關鍵：工作內容有差

許多職業被普遍認為是社會地位高的職業，薪水優渥讓人相當羨慕。一名網友和學妹聚餐時聊到社會地位高的職位，而他們認為工程師社會地位高，但原po卻不這麼認為，因此想問問網友們的看法。

拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事

雖然有人會說上班是來工作不是來交朋友的，但好同事的定義不只是能敞開心扉的來往，最重要的是在工作上的態度，能夠分工合作、不當雷隊友就相當加分，反之若遇到事牽拖、分內工作擺爛給別人收拾的人，真的會讓人崩潰到想要離職啊！

三大心態，讓你職場菜鳥變天菜！恭喜史上最幸運的你

正式邁入九月了，你找到工作了嗎？如果找到，恭喜你，成為史上最幸運的職場菜鳥！這篇即將告訴你，菜鳥必備三大心態，讓你再菜也要做天菜！

他想離職卻不捨6萬月薪 網揭薪資差異：基層員工都超過

換工作是每個人一生的職涯歷程中多少都會經歷到的過程，然而是否勇敢遞出離職信和跳槽，薪水想必是大多數人的首要考量因素。就有一名網友日前萌生離職念頭，不過礙於自己的月薪有五、六萬，加上在原先的職場已經累積到主管級的年資，因而躊躇不決。上網詢問網友看法後，不少人認為主管等級領這薪水「好慘」、「基層員工都超過」。

員林彰化南投中高齡就業看這裡！3場聯合徵才來了

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛今天說，為振興就業並協助中高齡重返職場，九月將在員林、彰化、南投各舉辦一場聯合徵才活動，邀...

高市監理所辦駕駛及從業人員轉型培訓 近6500人次受惠

新冠肺炎疫情對運輸業造成衝擊，不少失業司機選擇參加駕駛人及從業人員轉型培訓課程，每月最高可領政府18960元的轉型培訓費...

主管月薪多少才合理？ 網揭「產業差異」：文職5、6萬差不多

許多人在離職前都會考慮許久，尤其已累積到一定的年資後，更會讓人卻步。一名網友好奇，很多人是否會因累積到主管級的年資，而猶豫是否該離職，引起網友熱烈討論。

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

台灣長期人才外流問題嚴峻，引發各界不得不重視。尤其最近晶圓代工龍頭台積電又傳遭紅色供應鏈挖角，雖然台積電董事長劉德音否認，然而半導體業界指出對岸不但薪水愈開愈優渥，甚至繞道從香港支付，避開中國外匯管制，「連人都不用去大陸」，恐引發第三波台灣半導體人才出走。

任職軟體業大學學歷就夠？他曝秘辛：論這點大學就夠了

疫情衝擊就業市場，根據人力銀行調查今年有近6成的職場新鮮人仍沒有正職工作，其中大學畢業的新鮮人薪資下修0.69%、而碩士學歷的新鮮人平均給薪則小幅成長3.06%，但有科技業員工好奇，學歷在軟體業是不是沒有那麼必要，畢竟不少學士畢業後拿到的offer都不錯，對此有人指出若是單看技能的確大學畢業就夠，但若是談到就業面的話，少了碩士就是少了機會。

U值媒／沒有資格放棄的人生 中年大叔求職記

星期四下午趁著雷雨還沒落下的時候，我帶著星期天去郵局辦些事情，回程的路上順便去便利超商宅配東西給家人。這間位在三角窗位置的超商空間真的挺大的，窗外帶進的明亮光線加上室內輕柔的音樂，讓人舒服也很放鬆地想在店裡度過一整個悠閒的下午。座位上的客人看得出來都是附近的住戶，穿著休閒的阿媽把麵包剝成一小口餵著孫子；盤腿坐在椅子上，看起來相當放鬆的阿公認真地看著平板追劇；媽媽帶著孩子和保險業務一邊簽合約，一邊抱怨學校老師的立場偏頗；至於坐在我旁邊那一桌的，看起來像是上班族的大叔認真地看著筆電，我想應該是在工作吧！

熱門新聞

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。