拳頭硬了！讓人崩潰的十大職場靠北同事

職場小人退散！

雖然有人會說上班是來工作不是來交朋友的，但好同事的定義不只是能敞開心扉的來往，最重要的是在工作上的態度，能夠分工合作、不當雷隊友就相當加分，反之若遇到事牽拖、分內工作擺爛給別人收拾的人，真的會讓人崩潰到想要離職啊！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出壞同事的十大事蹟，你是否也有遇過如此讓人恨得牙癢癢的情況呢？

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第十名：推卸責任

職場上犯錯難免，最怕就是遇到愛推卸責任的同事，被罵事小，怕的是嚴重的懲處要讓自己跟團隊全部扛下。如果你的公司裡有這種愛甩鍋的同事，切記要懂得搜集證據，舉凡交辦工作事項的郵件、LINE對話等都可以清楚讓主管知道責任歸屬在誰身上，不要吃了一次悶虧後還繼續傻傻當濫好人，畢竟這種事情有一就有二，保護自己最重要蛤～

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第九名：愛拍馬屁

與同事維持良好的關係可以成為上班的小確幸，但過頭成巴結、拍馬屁就不用了！愛拍馬屁會被討厭的原因也不難理解，這類人常被認為做事能力不佳、所以要依靠阿諛奉承來保住職位，但有時候換個角度去思考，做人圓滑一點並非壞事，反而能增進團隊和諧，只能說凡事過猶不及，馬屁精跟斤斤計較的鐵公雞都不是討喜的角色啊。

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第八名：打小報告

抓耙子到哪都不受歡迎，但也有人認為指出員工的缺失、使其改正才對公司有益，兩派說法都有人挺，究竟如何做才能抱持中庸呢？就有職場老鳥表示，撇除掉盜賣公司機密這類違法事項，如果你是因為看到對方偷懶而不爽，請先試著思考他是否真的影響到你的工作或破壞團隊氣氛，因為每個人的工作性質不同，你認為他在滑手機，但他搞不好在跟客戶聯絡——總之只要不會影響到公司，就別耗費心神在看不順眼的同事上囉～

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第七名：衛生習慣差

在公司上班也是團體生活的一種，因此除了把份內工作做好之外，衛生習慣也很重要，畢竟沒有人想要旁邊坐一個蓬頭垢面、沒事還喜歡摳腳ㄚ挖鼻孔的人啊！

維持自身的整潔也是禮貌的一種，如果有口臭問題就準備漱口水、清新口味的口香糖，忍不住想挖鼻孔也請躲到廁所偷偷來（記得洗手倒是真的），當然囉！環境的整潔也很重要，下班前多確認一眼自己的垃圾丟了沒，使你在公司擁有好人緣～

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第六名：愛八卦亂造謠

茶餘飯後聊聊同事的工作狀況是很平常的事情，但小編要提醒，有幾分證據說幾分話，就有律師曾表示，如果在未經查證的情況下說同事壞話，是有可能吃上「誹謗」的官司喔。

除了亂造謠相當不可取外，如果有同事一直跟你說某人的壞話，也建議大家多依靠自己的觀察，不要一昧相信別人的流言蜚語，避免冤枉好人，甚至失去一個好員工！

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第五名：自以為是

好的前輩帶你成長，倚老賣老的老屁股就會令人想一腳踹下去！一般來說，大家都會對公司資深員工有一份敬重感，但總是有幾個老前輩喜歡「提當年勇」，甚至擺高姿態，要求同事們必須對他畢恭畢敬，久了只會讓人感到厭煩——更糟糕的是，通常這些人都會沈溺於以前的豐功偉業，不思進取，成為公司裡只會出一張嘴的雷包。

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第四名：搞小團體

只要是群體生活難免會有比較好的幾個人聚在一起，但在職場上上演「群雄割據」的戲碼就母湯囉～對於剛進公司的菜逼巴來說，最擔心的就是同事間小團體太多，畢竟一開始「選錯邊」可能就永遠沒好日子過，但小團體間的鬥爭不只讓人上班上得心累，對於公司整體士氣也會有負面影響，是出現就令人頭痛的靠北同事之一。

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第三名：職場性騷擾

一般人會認為，性騷擾的定義在於肢體碰觸他人的胸、臀大腿之類的，但根據法律的規範，透過言語、色情圖片影或影片等，都有可能構成性騷擾喔！除了常聽見的「權勢性騷」（泛指透過上斷下的權勢或機會侵犯他人）外，開黃腔也有可能觸犯到對方的底線，因此同事之間開開玩笑無傷大雅，但也要懂得適可而止，以免變成討人厭的同事之一喔！

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第二名：薪水小偷

什麼是薪水小偷呢？就是上班時間不做事卻有薪水可以拿啊！雖然上班時間忙裡偷閒是人之常情，但遇到逃避工作責任、每次都只做最輕鬆的部分，或是將爛攤子推給別人收拾，就會很想讓人抱頭大喊：「為什麼幫你做事薪水卻是你在拿啊！」

不過當薪水小偷也別覺得太得意，雖然賺錢一時爽，但時間久了會發現同事進步了你卻還在原地踏步，被淘汰也只是早晚的事情啊～

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第一名：職場霸凌

霸凌有很多種，職場霸凌當然也是需要被正視的議題之一，新聞上就出現過不少因職場霸凌而輕生的不幸消息。請記得，不管是什麼位階的人做出這種事，職場霸凌都屬於違法行為，是有法律管道可以申訴的！

在這裡小編也要呼籲大家，如果遇到職場霸凌，不要因為怕失去工作而隱忍，在這種環境下待久了也會影響到心靈健康，如果主管擺爛不處理，也可以向勞動部職業安全衛生署反應喔。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月01日至2020年08月30日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『靠北同事行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



