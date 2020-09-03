三大心態，讓你職場菜鳥變天菜！恭喜史上最幸運的你

正式邁入九月了，你找到工作了嗎？如果找到，恭喜你，成為史上最幸運的職場菜鳥！這篇即將告訴你，菜鳥必備三大心態，讓你再菜也要做天菜！

為什麼你是史上最幸運的職場菜鳥？

每年畢業季之後，社會新鮮人必不可免會面臨「畢業即失業」的困境，而今年適逢疫情年，求職更難！根據 yes123 求職網公布最新調查，可以看出今年應屆畢業或退伍的新鮮人面臨三大卡關：

1. 求職「卡」：求職僅有 40.9％ 已找到或正在從事正職工作，該比例低於去年同期的 45％，每次面試投20封履歷，才會獲得一家企業的面試機會，略高於去年的19.1封。

2. 面試「卡」：必須要再面試5.4家公司，才能真正找到一份工作，略多於去年的4.8家。

3. 薪資「卡」：期待薪資與現實薪資双降；這群「職場菜鳥」原本預期的月薪平均為29,244元，但實際領到的月薪平均落在28,153元，期望與實際落差1,091元。整體來說，高達四分之三（75.1％）的新鮮人不滿意現在的薪資。另，今年已上工的新鮮人實際領到的月薪平均落在28,153元，比起去年的28,736元也少了583元，等於下滑2％。

這就是為什麼，如果你現在已經找到工作，或是成為剛入職的新人，你就是史上最幸運的菜鳥！

菜鳥的疑問其實來自職場心態未調整

洋蔥艾爾莎在 PTT 求職版上綜覽一輪，發現大家除了在求職上面臨重重困難之外，待好不容易入職後隨即面臨新人陣痛期。而心中最常默默存疑，卻不敢向公司同事老鳥們發問的心聲如下：

「老闆跟老鳥都還沒走，我是不是就坐等他們離開？但明明沒事情做，一直在整理電腦檔案夾⋯⋯」

「說要帶著我做事的老鳥，結果盡把機械性鬼打牆的報表通通丟給我，每天 Key In 這些數字會有前途嗎？」

「部門我最菜，誰都能聲控我，開燈關燈影印碎紙空調，我又不是智能機器人！」

不用擔心，上述的心聲其實每個剛進職場的新人都有過！你並不是懶惰，也不是草莓族，你只是還沒有調整好正確的職場心態。

請記得：「職場並不是學校生活的延續，而是另一種人生的全新開始。」

當你邁入職場，就是一次的重生，這個職場人生與你過去的人生迥然不同。有所付出必有報酬，相同地，有了報酬必得繼續不停付出。過去你跟著大家一起念書，考試，升學，畢業⋯⋯都是一樣的速度，像一批一批溯游向上的鮭魚，也像一群一群過境的候鳥，分不出你我他那樣的均速向前；如今到了職場，你必須脫穎而出，跟別人不一樣，因為未來漫漫20到30年的職場人生，演變到最後是一座金字塔，唯有不斷的創造個人差異化，不斷向上，才能存活於金字塔的較高那端。有了這樣的認知，你就清楚：從現在就要開始做不一樣的事，就算菜鳥也要變天菜！

三大轉念，讓你菜鳥也能做成天菜！

轉念一：別人不做我來做，塵埃也能開出花來。

「事有必至，理有固然」，一個組織裡會有一些雜事，行政事務，瑣碎流程，日常報表⋯⋯是從之前一直累積到現在的習慣，毋論這些事情煩人與否，它們的存在必然有些歷史因素，因循積累到現在。重點是，你必須先做過一次，才會發現中間不合理，沒效率，應該改進的地方，而這時候就是菜鳥發揮的最好時機，勇敢的提出改善計畫。可能只是一個小小的報表整合，或是流程簡化，如果是別人沒發現的事情，而你能在菜鳥時期主動向主管建議，恭喜你，你已經讓塵埃中開出花來，主管絕對對你刮目相看永不相忘！

轉念二：有一天我會大，有一天你會老。

老鳥倚老賣老討不討厭？頤指氣使氣不氣人？三句不離「這你不懂」煩不煩？答案都是肯定的。但如果撇開這些擾人的職場負能量，你可以想想，過了幾年當你到了老鳥這個位子，能不能比他更優秀？能不能比他混得更好？當這樣想的時候，你會發現自己開始往他厲害的地方學習，並且拼命挖掘對方的長處，更棒的是，你會開始看他不足的地方，確保自己沒有如此的短板，因為未來⋯⋯你並不想成為這麼討厭的老鳥！

轉念三：犯錯被罵很美好，給你批評那是愛。

菜鳥被罵是很正常的事情，這也是職場中極為珍稀的黃金時期，你能被容許犯錯，以從錯誤中學習。你可能會覺得自己像三代同堂中的小媳婦，誰都能說你兩句給你批評，但不如這樣想：只有現在犯錯，不僅犯不了大錯，還能學到東西。等到年資越來越老，職位越來越高，那時想犯小錯還犯不了，一旦失足一定是茲事體大的致命傷，得到的就不是責備跟建議了，得到的非常有可能是遣散通知書。所以現在所有給你批評的人，他們並不是在找你麻煩，恰恰相反地，都是真愛！

菜鳥往往可以立大功

以洋蔥艾爾莎在外商打滾近20年的經驗，我記憶最深，成就感最特異的，是在菜鳥第一年時所做的事。當年在這家知名消費品外商公司，著名的是號稱 Work Life Balance 卻人人幾乎都在加班，因為它還有一個著名的文化 Full Ownership (當責亦全責)，在責任制之下，甚麼事情都是你的事情，公司已經沒有在跟你討論加班與否，上下班只是一個時間切點的問題，責任卻是一個無時無刻的擔子。

在責任制之下，我雖然鮮少在辦公室待到超過七點以後的時間，但其實無時無刻我都在為自己負責的品牌與行銷計畫操心。有一次，一個拍洗髮精廣告用的道具卡車，因為廣告公司無法存放看管，必須讓公司花錢買下變成資產存放倉庫，以便未來拍片使用。問題是這筆「買車」的費用完全不在今年的行銷預算裡面，而在當時若要買下這台車，必須擠壓我好幾場的賣場促銷活動！這個問題傷透了我的腦筋，簡直夜夜都噩夢纏身，心想我是為了成為一個頂尖的行銷人才而進這家公司的，怎麼現在成為一個頂尖的二手車買賣人才？

如果是不得不解決的麻煩，那就面對它處理它，並且找尋由負轉正的機會 ( Turn Negative into Positive )。

如果可以幫我的品牌省下一筆莫名其妙的費用，將行銷預算發揮在真正能產出銷量的刀口上，叫我解決一台車的問題又有甚麼難？轉念後靈機一動，下班之後我便自動在信義區四處晃蕩，尋找未開發空地，以及便宜又有人管理的停車場。後來終於被我在當時信義商圈尚未蓬勃發展的邊緣處，找到一家月租不到兩千五百元的民營停車場，還有一個親切的退休榮民伯伯駐守看管，二話不說我馬上和停車場簽下一個長期停車租約，並拜託多這位榮民伯伯多關照我們的洗頭專車，別讓它被刮花或傷了表面的烤漆文案。

這個動作為公司省下一筆不貲的固定資產的費用，不但有專人看管，也方便管理往後拍廣告片，或賣場活動需要時，作為機動性的調動管理。後來這個洗頭專車的廣告專案連續拍了兩年，洗頭專車也出動了無數次，在風吹日曬雨淋之下，終於功成身退，交給活動公司報廢處理了。想不到這項「找停車場」的工作，變成當年我在績效評估上的首要功績 ( Top Achievement )，也讓我展現自己解決問題的能力，以及當責全責的心態，成功的從菜鳥脫身成為「天菜」。

人生的每一個階段都有該扮演的角色，也有這角色被賦予的空間與機會。現在貌似苦哈哈的菜鳥生涯，卻是攸關未來職涯漫漫長路的一段重要起手式，很多時候，這個世界的問題只有擁有最新鮮的視角的人才能看到，也才能進一步改變世界。心態正確，調整快速，漂亮出手，你會發現多年以後驀然回首，想對當年的自己說一聲：「幹的好！你很菜沒錯，但是是天菜！」

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