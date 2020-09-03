都是工程師薪水卻不同？ 網曝關鍵：工作內容有差

許多職業被普遍認為是社會地位高的職業，薪水優渥讓人相當羨慕。一名網友和學妹聚餐時聊到社會地位高的職位，而他們認為工程師社會地位高，但原po卻不這麼認為，因此想問問網友們的看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，前陣子他和學妹們聚餐時，聊到社會地位高的職業，他們不約而同想到「工程師」，但原po卻認為工程師很普通，門檻也沒特別高，社會地位高的應該是指教授或是醫生等職業，於是想問問網友們 「工程師算社會地位高嗎？」，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「低吧，賣電腦的也叫工程師」、「還好耶，很多職務都掛工程師這個名」、「前提是資電」、「要看什麼職務跟公司吧，還有學歷」、「工程師我只承認有分師級、員級的公司，太氾濫了」、「普通吧，覺得學歷薪水很高可是沒生活品質的代表」、「看薪水，有的領兩萬八的也自稱工程師，跟台積電年薪兩百萬的都叫工程師，但社會地位相差甚遠」、「薪水決定地位」。

有網友則分析，許多職稱都是工程師，但工作內容卻不同、薪水也有差異，「看產業、看公司，相同名稱的工程師在不同公司月薪可以差到2～3萬，有些名為工程師但是根本是作業員的工作，然後學士碩士畢業也會有差」、「工程師分很多種，像研發、製程薪水較高設備、物流就沒那麼好，薪資高低看的是專業領域」、「大家都有個迷思，以為灌上工程師三個字就等於台積電等級，現在有很多重複性不需要太多思考及解決的職位也稱之，當然薪水也是差很多」。