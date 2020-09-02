他想離職卻不捨6萬月薪 網揭薪資差異：基層員工都超過

換工作是每個人一生的職涯歷程中多少都會經歷到的過程，然而是否勇敢遞出離職信和跳槽，薪水想必是大多數人的首要考量因素。就有一名網友日前萌生離職念頭，不過礙於自己的月薪有五、六萬，加上在原先的職場已經累積到主管級的年資，因而躊躇不決。上網詢問網友看法後，不少人認為主管等級領這薪水「好慘」、「基層員工都超過」。

原PO在PTT以「五萬多」為題發文，表明最近很想離職換工作，不過考量到錢的問題，傷腦筋問說「月薪是不是很多人在離職前就會考慮很久，因為五萬多六萬多已經是主管級的年資了」。貼文曝光後，網友們不但沒有建議原PO是否該離職，反而聚焦在討論「主管月薪多少才合理」的薪資結構問題。

有網友很直白表示，原PO領的薪水在一些產業裡只屬於基層等級，「五六萬的主管？好慘」、「服務業主管？」、「五萬主管，什麼公司這麼慘」、「五萬多誰跟你主管，稍有年資的基層員工都超過」。也有網友不客氣吐槽說若自己的際遇跟原PO雷同，要離職的話「會考慮很久，怎麼跟人啟齒自己領這種垃圾薪水」。

不過有網友持反面看法，透露中南部地區很多主管薪資都不到五萬，因此原PO領的薪資算不錯，「講薪水要講地區」、「中小企業就這樣啊」、「中部有的副理也才5萬」、「我南部主管襄理薪水3萬8給你們參考一下」、「高雄一堆主管才三萬多，超慘」、「我是經理管200個人，月薪也才4萬9」、「多數人一生高峰就是這數字」、「五六萬在傳產、文職領域差不多，說少的那些人，可能都在科技業或者業務相關吧」。