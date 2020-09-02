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主管月薪多少才合理？ 網揭「產業差異」：文職5、6萬差不多

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇，很多人是否會因累積到主管級的年資，而猶豫是否該離職，引起網友熱烈討論。圖／ingimage，示意圖
一名網友好奇，很多人是否會因累積到主管級的年資，而猶豫是否該離職，引起網友熱烈討論。圖／ingimage，示意圖

許多人在離職前都會考慮許久，尤其已累積到一定的年資後，更會讓人卻步。一名網友好奇，很多人是否會因累積到主管級的年資，而猶豫是否該離職，引起網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他好奇，很多人是否會在離職前考慮很久，因為「月薪已累績到5、6萬多，已經是主管級的年資了」，吸引大量網友討論「主管月薪多少才合理」及「南北部主管薪水的差異」。

許多網友紛紛表示，「主管職5、6萬也太慘」、「五六萬很好了，一堆人都不到五萬」、「會考慮很久，怎麼跟人啟齒自己領這種垃圾薪水」、「五萬元是台灣中位數薪資水平好嗎？」、「月薪四萬，分紅年薪共150，你說勒？」。

有網友則討論南北主管的薪水，「中南部的主管薪水4萬5沒看過？中南部一堆起薪28K、30K的」、「三萬多責任制，管10人左右，南部薪水超低」、「台北小公司部門主管，管10人7-8萬，不扛業績」。

有網友討論各個產業主管薪水的不同，「我覺得要考慮一下，因為再上去的75000-85000通常是經理、副理的薪水，除非應徵到經理、副理，否則五六萬的薪水擋著用，至少比裸辭還好」、「中小企業就這樣啊，中部有的副理也才5萬，北部非業務部門的小企業也差不多，服務業更不用說了，有的店長也是才4-5萬」、「五六萬，傳產、文職主管差不多～說少的可能都在科技業或者業務相關吧」、「傳產課長3萬5管30個作業員，北部上市公司經理管200個人，月薪也才4萬9，但賺7萬的人也不一定能勝任這4萬9的工作內容吧」。

離職 薪水 薪資

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