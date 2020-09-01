任職軟體業大學學歷就夠？他曝秘辛：論這點大學就夠了

疫情衝擊就業市場，根據人力銀行調查今年有近6成的職場新鮮人仍沒有正職工作，其中大學畢業的新鮮人薪資下修0.69%、而碩士學歷的新鮮人平均給薪則小幅成長3.06%，但有科技業員工好奇，學歷在軟體業是不是沒有那麼必要，畢竟不少學士畢業後拿到的offer都不錯，對此有人指出若是單看技能的確大學畢業就夠，但若是談到就業面的話，少了碩士就是少了機會。

網友指出雖然過去印象都是碩士較學士高薪，大學畢業就進台積電的也大有人在，並舉台大資工系的大學學士生為例，認為近年不乏大學畢業後因無法推甄上心中理想的研究所而直接投入職場的例子，且幾乎都是兩年內年薪破百的職缺，與碩士畢業的起薪相同，更遑論不少人是靠著學長姐內推進入大公司的，納悶軟體相關產業是否只需學士學歷即可。

貼文一出讓不少同業紛表認同，提出不少大學、科技大學畢業，如今月入數十萬的案例，斷言「真的！做軟體的學士就能出來找到好工作了」，指出台灣堅持讀碩士是 「社會氛圍大於能力區別」，幾乎八成的工作毋須碩士畢業，根本就是台灣競爭激烈所導致的「畸形碩士潮」，也有人舉高科技事業雲集的矽谷為例，表示不少人也都是學士，若想投入研究的人則會念博士精進。

不過也有少部分人直言「台灣軟體不行」，指出若沒有念碩士光看產品規格都成問題了，且不少台廠還是頗重視學歷，外商公司看重的經歷若沒有碩士也無法順利取得，也有人現身說法表示自己念了碩士，前期在台灣找工作確實很有幫助，但一旦到了某個階段，業界需要的就是真實力，因此無論是否念碩士，在進入職場後如何繼續精進自己才是最重要的。