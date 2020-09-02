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台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為校園徵才博覽會。 圖／聯合報系資料照片
圖為校園徵才博覽會。 圖／聯合報系資料照片

台灣長期人才外流問題嚴峻，引發各界不得不重視。尤其最近晶圓代工龍頭台積電又傳遭紅色供應鏈挖角，雖然台積電董事長劉德音否認，然而半導體業界指出對岸不但薪水愈開愈優渥，甚至繞道從香港支付，避開中國外匯管制，「連人都不用去大陸」，恐引發第三波台灣半導體人才出走。

近日有網友在ptt科技版上發文，以「人才是不是真的都外流了」為題，問大家的看法。網友vu04y94指出，「這幾年美國科技業的待遇跟本土商差距愈來愈大，有能力的都一個個跑了，十年、二十年後就要跟傳產一樣了嗎？」

不少網友回應此篇貼文，比方有位網友a000000000分析，台灣幫外國人培育人才都不知幾十年了，幾十年前甚至流行一句話「來來來，來台大，去去去，去美國。」而且台灣的人才外流不僅去美國，外流中國也已經二、三十年了。

有其他人則認為光從薪資和福利來看，「台灣就是給不出錢」，而且去其他地方工作的年薪比在台灣高5~10倍，「拚死都會有人去，有什麼比窮還可怕？」、「有更好選的當然不要待在台廠」、「中國當地工程師的薪水也不輸台灣了。」

一名網友Baggio1125更指出，中國很多年輕人起薪是8000人民幣（約合新台幣34,864元），每年調個20%，沒幾年底薪就超過台灣公司。甚至有人認為「台灣人一直習慣用台積電看天下很好笑」，號稱台灣強項的科技業都往對岸跑了，何況不是科技業？

還有人表示，「上海一個廣告業的產品經理月薪可以到七萬台幣，台灣了不起快四萬，一堆設計相關的人才都往大陸跑」、「有能力的想外流美歐日澳中，沒能力的只好留下。」

不過對於人才外流的難處，也有網友提出較中立的看法。他說自己本身還在學校寫論文時就已經辦了綠卡，但等到真正要出去找工作時才發現美國早就沒製造業了。他表示，身邊畢業的不管是美國白人學長姐還是國際學生有不少在準備轉行寫軟體，畢竟美國主力已經剩下軟體跟金融這兩種附加價值高的產業。

他感嘆指出，在台灣的同學抱怨低薪高工時的同時，也得體諒這就是台灣在這個世界卡到的產業鏈位置。「這絕對不是年輕人不努力的問題，只是單純的產業鏈位置註定台灣只能拿這種薪資以及這種長工時的生活品質。」

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